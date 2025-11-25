onedio
Motorine İndirim Geldi: Benzin ve Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Motorine İndirim Geldi: Benzin ve Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 09:17

Son zamla 60 liraya çıkan motorine bu kez de indirim geldi! Küresel piyasalardaki hareketlilik ile Brent petrolde yaşanan iniş çıkışlar bir kez daha pompaya yansıdı. Milyonlarca araç sahibi ÖTV düzenlemeleri ve zamları yakından takip ederken bu kez gelen indirim, bir nebze de olsa yüzleri güldürdü. Peki, motorine ne kadar indirim yapıldı? Mazota ve benzine zam var mı? Benzin fiyatları değişecek mi?

İşte, detaylar...

Son zamla 60 TL'ye aşan motorine indirim geldi!

Son zamla 60 TL'ye aşan motorine indirim geldi!

Bildiğiniz gibi, 21 Kasım Cuma günü motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma bu kez pompaya indirim olarak yansıdı. 

Motorine Ne Kadar İndirim Geldi?

Gece yarısında (25 Kasım Salı gününün ilk saatlerinden) pompaya yansıyan indirim 2 lira 44 kuruş oldu. Geçtiğimiz hafta 60 lirayı aşan motorin yeniden 57 - 58 TL civarına indi.

Benzin Fiyatları Değişti mi? Benzine Zam ya da İndirim Var mı?

Benzin Fiyatları Değişti mi? Benzine Zam ya da İndirim Var mı?

Motorin zammının ardından gözler benzine çevrilmişti ki değişiklik yine motorine oldu. İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatının 57 - 58 TL civarına düşerken beklenirken, 55 TL civarında seyreden benzine zam ya da indirim sinyali bulunmuyor. Şimdilik benzin fiyatlarında değişiklik görünmüyor. 

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Gelin üç büyük şehirdeki fiyatlara birlikte göz atalım. 👇

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 54.86 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 56.93 TL

  • LPG litre fiyatı 27.08 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 55.00 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 57.07 TL

  • LPG litre fiyatı 27.71 TL

Ankara'da Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 55.87 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 58.10 TL

  • LPG litre fiyatı 27.60 TL

İzmir'de Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 56.20 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 58.43 TL

  • LPG litre fiyatı 27.53 TL

