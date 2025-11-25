Motorine İndirim Geldi: Benzin ve Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Son zamla 60 liraya çıkan motorine bu kez de indirim geldi! Küresel piyasalardaki hareketlilik ile Brent petrolde yaşanan iniş çıkışlar bir kez daha pompaya yansıdı. Milyonlarca araç sahibi ÖTV düzenlemeleri ve zamları yakından takip ederken bu kez gelen indirim, bir nebze de olsa yüzleri güldürdü. Peki, motorine ne kadar indirim yapıldı? Mazota ve benzine zam var mı? Benzin fiyatları değişecek mi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamla 60 TL'ye aşan motorine indirim geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benzin Fiyatları Değişti mi? Benzine Zam ya da İndirim Var mı?
Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın