onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
25 Kasım Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

25 Kasım Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

Antalya hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 08:39

25 Kasım Salı günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin verilerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde olacak. Yağışlı havanın tüm yurtta etkisini göstermeye başladığı bugünlerde, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor. Antalya'da ise bugünden itibaren yağışlı bir hava öngörülüyor. Antalya'da bugün hava sıcaklıkları ise 23 dereceye düşecek. 

İşte, 25 Kasım Salı günü Antalya hava durumu:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

25 Kasım Salı Antalya Saat Saat Hava Durumu:

25 Kasım Salı Antalya Saat Saat Hava Durumu:

Akdeniz Bölgesi'nde gökyüzü parçalı ve yoğun bulutlarla kaplı. Orta ve Doğu Akdeniz'in yanı sıra Antalya çevrelerinde ise lokal olarak sağanak ve gök gürültülü yağışların olacağı öngörülüyor. 

Gün boyu gökyüzü parçalı ve yoğun bulutlarla kaplı bir havanın hakim olacağı Antalya'da yağışlar ise akşam ve gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü şekilde meydana gelebilir. Kentte hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde ise yön değiştiren rüzgar, güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette esebilir. 

Antalya'da hava sıcaklıkları gün içerisinde 23 derece ile 16 derece arasında seyredecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın