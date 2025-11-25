25 Kasım Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

Akdeniz Bölgesi'nde gökyüzü parçalı ve yoğun bulutlarla kaplı. Orta ve Doğu Akdeniz'in yanı sıra Antalya çevrelerinde ise lokal olarak sağanak ve gök gürültülü yağışların olacağı öngörülüyor.

Gün boyu gökyüzü parçalı ve yoğun bulutlarla kaplı bir havanın hakim olacağı Antalya'da yağışlar ise akşam ve gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü şekilde meydana gelebilir. Kentte hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde ise yön değiştiren rüzgar, güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette esebilir.

Antalya'da hava sıcaklıkları gün içerisinde 23 derece ile 16 derece arasında seyredecek.