25 Kasım Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?
25 Kasım Salı günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin verilerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde olacak. Yağışlı havanın tüm yurtta etkisini göstermeye başladığı bugünlerde, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor. Antalya'da ise bugünden itibaren yağışlı bir hava öngörülüyor. Antalya'da bugün hava sıcaklıkları ise 23 dereceye düşecek.
İşte, 25 Kasım Salı günü Antalya hava durumu:
25 Kasım Salı Antalya Saat Saat Hava Durumu:
