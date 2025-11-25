Kış Etkisini Göstermeye Başlıyor: Meteoroloji'den 11 İl İçin Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Uyarısı
25 Kasım Salı Günü Hava Durumu Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Salı günü için yayınladığı tahminlerde 11 il için gök gürültüsü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Adana ma aylardır yağmur düşmüyor inşallah yağış olur