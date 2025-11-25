onedio
Kış Etkisini Göstermeye Başlıyor: Meteoroloji'den 11 İl İçin Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Uyarısı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2025 - 07:11

25 Kasım Salı Günü Hava Durumu Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Salı günü için yayınladığı tahminlerde 11 il için gök gürültüsü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak yağış beklediği iller:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Kazım İlbasmış

Adana ma aylardır yağmur düşmüyor inşallah yağış olur