Miss Universe Türkiye Temsilcisi Ceren Arslan’ın Milli Voleybolcuyla Büyük Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı
Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan son günlerin sıkça anılan isimlerinden biri oldu. Güzelliğiyle övgüleri toplayan Miss Universe temsilcimizin yarışmadaki sürecini yakından takip etmiştik. En büyük destekçisi de Demet Akalın olmuştu. Şimdiyse Ceren Arslan’ın milli voleybolcuyla yakın zamanda ayrıldığı öğrenildi. Gelin kimmiş birlikte görelim!
Ceren Arslan’ın Bedirhan Bülbül ile 5 yıla yakın büyük bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.
İşte sevgililik dönemlerinden birkaç fotoğraf ve video derlemesi 👇
