Miss Universe Türkiye Temsilcisi Ceren Arslan’ın Milli Voleybolcuyla Büyük Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı

Birlikte oldukları süreçte sık sık paylaşımlar yapan ikilinin geçtiğimiz yıl ayrıldığı öğrenildi. Bir sosyal medya kullanıcısı da ikilinin birlikte olan fotoğraf ve videolarını arşiv taramalarından sonra bir derlemeyle paylaşınca büyük ilgi gördü. Sevgili oldukları dönemi hatırlayanlar da oldu, şoke olanlar da.