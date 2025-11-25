onedio
Miss Universe Türkiye Temsilcisi Ceren Arslan’ın Milli Voleybolcuyla Büyük Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
25.11.2025 - 11:08

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan son günlerin sıkça anılan isimlerinden biri oldu. Güzelliğiyle övgüleri toplayan Miss Universe temsilcimizin yarışmadaki sürecini yakından takip etmiştik. En büyük destekçisi de Demet Akalın olmuştu. Şimdiyse Ceren Arslan’ın milli voleybolcuyla yakın zamanda ayrıldığı öğrenildi. Gelin kimmiş birlikte görelim!

Ceren Arslan’ın Bedirhan Bülbül ile 5 yıla yakın büyük bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ceren Arslan’ın Bedirhan Bülbül ile 5 yıla yakın büyük bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Birlikte oldukları süreçte sık sık paylaşımlar yapan ikilinin geçtiğimiz yıl ayrıldığı öğrenildi. Bir sosyal medya kullanıcısı da ikilinin birlikte olan fotoğraf ve videolarını arşiv taramalarından sonra bir derlemeyle paylaşınca büyük ilgi gördü. Sevgili oldukları dönemi hatırlayanlar da oldu, şoke olanlar da.

İşte sevgililik dönemlerinden birkaç fotoğraf ve video derlemesi 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
