"Çocuk Sever misin?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Tepki Çeken Duygu Özaslan'dan Yeni Açıklama

Duygu Özaslan, storysinde paylaşım yaptı ve şu ifadelere yer verdi:

'Katıldığım talk show programında, stüdyo ortamındaki samimi sohbet sırasında espriyle söylediğim bir cümle çok yanlış anlaşıldı. ve biz “bu cümle belki yanlış anlaşılabilir” diyerek konunun tamamının ana videodan çıkarılmasını rica ederek çıkarttırmıştık. ancak sadece bu cümlenin bağlamı dışında instagram’da kesit olarak paylaşılması bilgimiz dışındaydı ve bu şekilde paylaşılmasına üzüldüm.

paylaşılan kesitte bahsi geçen konu bir değer kıyası asla değil; benim şimdiye kadar bildiğim, onlara beslediğim saf sevgiden bahsediyorum sadece. umarım bir gün benim de bebeğim olur. o güne kadar bakımına hakim olduğum tek canlı köpeklerim. cümlenin çıkış noktası da buydu.'