"Çocuk Sever misin?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Tepki Çeken Duygu Özaslan'dan Yeni Açıklama
Sosyal medya fenomenleri arasında en tanınan isimlerden birisi de Duygu Özaslan. Özaslan, kendi hesabından yaptığı paylaşımların yanısıra katıldığı programlarla da magazin manşetlerinde yerini alıyor. Ünlü isim, son olarak Berfu Yenenler'in programının konuğu olmuş ve programdaki sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Duygu Özaslan, tepki çeken 'bebek mi köpek mi?' yorumuna açıklık getirdi.
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bu kez bir programdaki sözleri nedeniyle gündemde.
Duygu Özaslan, "çocuk sever misin?" sorusuna verdiği cevapla eleştirilerin hedefi haline geldi.
Duygu Özaslan'ın gündem olan yanıtını buradan izleyebilirsiniz;
Eleştirilerin ardından Özaslan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
