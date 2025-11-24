onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Çocuk Sever misin?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Tepki Çeken Duygu Özaslan'dan Yeni Açıklama

"Çocuk Sever misin?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Tepki Çeken Duygu Özaslan'dan Yeni Açıklama

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 00:28

Sosyal medya fenomenleri arasında en tanınan isimlerden birisi de Duygu Özaslan. Özaslan, kendi hesabından yaptığı paylaşımların yanısıra katıldığı programlarla da magazin manşetlerinde yerini alıyor. Ünlü isim, son olarak Berfu Yenenler'in programının konuğu olmuş ve programdaki sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Duygu Özaslan, tepki çeken 'bebek mi köpek mi?' yorumuna açıklık getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bu kez bir programdaki sözleri nedeniyle gündemde.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bu kez bir programdaki sözleri nedeniyle gündemde.

Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, zaman zaman paylaşımlarıyla zaman zaman katıldığı bir programla magazin manşetlerinde yer buluyor kendisine. Özaslan, son olarak Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. Ünlü isimleri konuk alarak onlara sorular yönelten, keyifli bir sohbet gerçekleştiren Berfu Yenenler, Duygu Özaslan'a program sırasında 'Çocuk sever misin peki?' sorusunu yöneltti.

Duygu Özaslan, "çocuk sever misin?" sorusuna verdiği cevapla eleştirilerin hedefi haline geldi.

Duygu Özaslan, "çocuk sever misin?" sorusuna verdiği cevapla eleştirilerin hedefi haline geldi.

Ünlü isim, bu soruya “Bir bebek arabası bir tane de köpek varsa, köpeği severim.” diyerek cevap verdi. Bu cevap, kısa sürede sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Kimisi bunun bir tercih meselesi olduğunu söylerken kimisi de bu cevabı yanlış bulduğunu belirtti. 

O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Duygu Özaslan'ın gündem olan yanıtını buradan izleyebilirsiniz;

Eleştirilerin ardından Özaslan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Eleştirilerin ardından Özaslan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Duygu Özaslan, storysinde paylaşım yaptı ve şu ifadelere yer verdi:

'Katıldığım talk show programında, stüdyo ortamındaki samimi sohbet sırasında espriyle söylediğim bir cümle çok yanlış anlaşıldı. ve biz “bu cümle belki yanlış anlaşılabilir” diyerek konunun tamamının ana videodan çıkarılmasını rica ederek çıkarttırmıştık. ancak sadece bu cümlenin bağlamı dışında instagram’da kesit olarak paylaşılması bilgimiz dışındaydı ve bu şekilde paylaşılmasına üzüldüm.

paylaşılan kesitte bahsi geçen konu bir değer kıyası asla değil; benim şimdiye kadar bildiğim, onlara beslediğim saf sevgiden bahsediyorum sadece. umarım bir gün benim de bebeğim olur. o güne kadar bakımına hakim olduğum tek canlı köpeklerim. cümlenin çıkış noktası da buydu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın