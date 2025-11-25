Bez Bebek'in Makyözü Arzu Yurter, Evrim Akın'ın Dizi Setinde Asena Keskinci'ye Yaptıklarını Anlattı
Oyuncu Asena Keskinci, geçtiğimiz hafta magazin gündemine düşen iddialarda bulunmuştu. Evrim Akın'ın sette kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden Asena Keskinci'ye dizinin makyözü ve yönetmeni de destek çıkmıştı. Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter, sette yaşananlarla ilgili yeni iddialarda bulundu.
Kaynak: Söylemezsem Olmaz
Oyuncu Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti.
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Bez Bebek dizisinin makyözü Arzu Yurter, Asena Keskinci'nin iddialarını doğrulayarak yenilerini ekledi.
