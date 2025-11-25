onedio
Haberler
Magazin
Bez Bebek'in Makyözü Arzu Yurter, Evrim Akın'ın Dizi Setinde Asena Keskinci'ye Yaptıklarını Anlattı

Merve Ersoy
25.11.2025 - 10:59

Oyuncu Asena Keskinci, geçtiğimiz hafta magazin gündemine düşen iddialarda bulunmuştu. Evrim Akın'ın sette kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden Asena Keskinci'ye dizinin makyözü ve yönetmeni de destek çıkmıştı. Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter, sette yaşananlarla ilgili yeni iddialarda bulundu.

Kaynak: Söylemezsem Olmaz

Oyuncu Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti.

TikTok hesabından art arda yayınladığı videolarda Evrim Akın'ın Bez Bebek setinde ve sonrasında şiddet uyguladığını iddia eden Asena Keskinci, ayrıca Akın'ın, babasıyla yıllardır birlikte yaşadığı iddiasında da bulunmuştu. Asena Keskinci'nin iddialarına dizinin makyözü ve yönetmeni de destek vermişti.

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Bez Bebek dizisinin makyözü Arzu Yurter, Asena Keskinci'nin iddialarını doğrulayarak yenilerini ekledi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
