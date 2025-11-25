Evrim Akın ile Asena Keskinci Olaylarından Sonra Çitos Efe Merak Edilmişti: O da Sürece Dair Konuştu
Geçtiğimiz hafta Asena Keskinci’nin sosyal medya paylaşımları gündeme oturmuştu. Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddiaların ardından yaşananlara şahit olduğunu söyleyenler de olmuştu, Evrim Akın’ın yanında olanlar da. Şimdiyse Çocuktan Al Haberi programında tanıdığımız Çitos Efe’ye Evrim Akın’la bir sorun yaşayıp yaşamadığı soruldu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asena Keskinci, Akın tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çitos Efe’ye de program sürecinde bir sorun yaşayıp yaşamadığı soruldu.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın