Evrim Akın ile Asena Keskinci Olaylarından Sonra Çitos Efe Merak Edilmişti: O da Sürece Dair Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
25.11.2025 - 12:21

Geçtiğimiz hafta Asena Keskinci’nin sosyal medya paylaşımları gündeme oturmuştu. Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddiaların ardından yaşananlara şahit olduğunu söyleyenler de olmuştu, Evrim Akın’ın yanında olanlar da. Şimdiyse Çocuktan Al Haberi programında tanıdığımız Çitos Efe’ye Evrim Akın’la bir sorun yaşayıp yaşamadığı soruldu. Gelin detaylara geçelim!

Asena Keskinci, Akın tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatmıştı.

Aynı zamanda babasıyla Akın’ın ilişkisi olduğunu da öne sürmüştü. Ardından setin makyözünden yönetmenine olaylara şahit olan birçok kişi Asena Keskinci’yi doğrulamıştı.

Çitos Efe’ye de program sürecinde bir sorun yaşayıp yaşamadığı soruldu.

Efe Koçyiğit, soruları içtenlikle yanıtladı ve kendisinin bir problem yaşamadığını söyledi. Asena Keskinci ile yaşananlar hakkında ise bir fikri olmadığını ekledi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
