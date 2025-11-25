Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burak Yörük’ün Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’in Oğlu Olduğu Ortaya Çıktı
Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç rolüyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Burak Yörük, hayran kitlesini yeni dizisiyle birlikte genişletti. Özellikle X aleminde hem Burak Yörük’e hem de Taşacak Bu Deniz’e birçok başlık açılıyor. Her konuda yorumlar dolup taşarken şimdiyse çocukluk yıllarına dair bir detay fark edildi. Gelin birlikte bakalım!
Kariyerinde yükselişe geçen Burak Yörük’ün hayranları çocukken de oyunculuk yaptığı dizileri geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.
İşte Arka Sokaklar’da çocuk oyuncu olduğu dönemler 👇
