Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burak Yörük’ün Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’in Oğlu Olduğu Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç rolüyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Burak Yörük, hayran kitlesini yeni dizisiyle birlikte genişletti. Özellikle X aleminde hem Burak Yörük’e hem de Taşacak Bu Deniz’e birçok başlık açılıyor. Her konuda yorumlar dolup taşarken şimdiyse çocukluk yıllarına dair bir detay fark edildi. Gelin birlikte bakalım!