onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burak Yörük’ün Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’in Oğlu Olduğu Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burak Yörük’ün Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’in Oğlu Olduğu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2025 - 09:49

Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç rolüyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Burak Yörük, hayran kitlesini yeni dizisiyle birlikte genişletti. Özellikle X aleminde hem Burak Yörük’e hem de Taşacak Bu Deniz’e birçok başlık açılıyor. Her konuda yorumlar dolup taşarken şimdiyse çocukluk yıllarına dair bir detay fark edildi. Gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kariyerinde yükselişe geçen Burak Yörük’ün hayranları çocukken de oyunculuk yaptığı dizileri geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.

Kariyerinde yükselişe geçen Burak Yörük’ün hayranları çocukken de oyunculuk yaptığı dizileri geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.

Şimdiyse konu yine çocuk oyunculuğuna geldi ve kendisinin Arka Sokaklar’da da yer aldığı öğrenildi. Hatta Mesut Komiser’in oğlu Tunç karakterine hayat vermiş!

İşte Arka Sokaklar’da çocuk oyuncu olduğu dönemler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın