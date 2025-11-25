Uzak Şehir’in Başrolü Ozan Akbaba Dev Reklam Anlaşması Yaptı: Finans Yüzü Oldu!
Uzak Şehir dizisinin sevilen oyuncusu Ozan Akbaba yeni reklam anlaşmasıyla gündemde. Son zamanlarda projeden projeye koşan başarılı oyuncunun şimdiyse dev bir reklam anlaşması yaptığı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ozan Akbaba, Uzak Şehir’deki rolüyle birlikte ününe ün kattı.
Şimdiyse Akbaba, dev bir reklam anlaşması yaptı.
