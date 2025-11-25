onedio
Uzak Şehir’in Başrolü Ozan Akbaba Dev Reklam Anlaşması Yaptı: Finans Yüzü Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2025 - 08:59

Uzak Şehir dizisinin sevilen oyuncusu Ozan Akbaba yeni reklam anlaşmasıyla gündemde. Son zamanlarda projeden projeye koşan başarılı oyuncunun şimdiyse dev bir reklam anlaşması yaptığı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ozan Akbaba, Uzak Şehir’deki rolüyle birlikte ününe ün kattı.

Partneri Sinem Ünsal’la geçtiğimiz kafta Go Türkiye’de bir araya gelmiş, objektiflere poz vermişlerdi. Özellikle giydikleri bir kostüm hayranların dikkatini çekmiş, dillere düşmüştü.

Şimdiyse Akbaba, dev bir reklam anlaşması yaptı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre finans şirketinin reklam yüzü oldu. Önümüzdeki haftalarda çekimler olacak, yakın zamanda da detaylar açıklanacaktır. Anlaşma için kaşe ücreti ise hayranlar arasında merak konusu oldu.

