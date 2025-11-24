Netflix Duyurdu: Münevver Karabulut Cinayeti Belgesel Oldu
17 yaşındaki Münevver Karabulut, Türkiye’nin en zengin ailelerinden Garipoğlu ailesi mensubu Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılında öldürülmüştü. Sonrasında tutuklanan Cem Garipoğlu da cezaevinde ölü olarak bulunmuştu. Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiaları sonrasında geçtiğimiz yıl mezarı açılmış ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti.
Netflix Türkiye, yılllardır Türkiye’nin konuştuğu Münevver Karabulut cinayeti belgeselinin duyurusunu yaptı. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgeselin ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009 yılında Garipoğlu ailesine ait lüks villada katledilen Münevver Karabulut’un hayatı belgesel oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix Türkiye’nin paylaşımı 👇
Ne olmuştu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bunu merak ettim ama yüzeysel işlenmiş ve insanlara duymak istedikleri söylenmiş olabilir
Garipovski babaanne ne acayipti, kızı kesmekten daha acayipti, sahiplenişleri falan 🤮