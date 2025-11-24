onedio
Netflix Duyurdu: Münevver Karabulut Cinayeti Belgesel Oldu

Netflix Duyurdu: Münevver Karabulut Cinayeti Belgesel Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 22:51

17 yaşındaki Münevver Karabulut, Türkiye’nin en zengin ailelerinden Garipoğlu ailesi mensubu Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılında öldürülmüştü. Sonrasında tutuklanan Cem Garipoğlu da cezaevinde ölü olarak bulunmuştu. Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiaları sonrasında geçtiğimiz yıl mezarı açılmış ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti.

Netflix Türkiye, yılllardır Türkiye’nin konuştuğu Münevver Karabulut cinayeti belgeselinin duyurusunu yaptı. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgeselin ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

2009 yılında Garipoğlu ailesine ait lüks villada katledilen Münevver Karabulut’un hayatı belgesel oluyor.

2009 yılında Garipoğlu ailesine ait lüks villada katledilen Münevver Karabulut’un hayatı belgesel oluyor.

Netflix’in dünyada da sık yaptığı ‘True Crime’ (Gerçek Suç) belgesellerinde Münevver Karabulut da yer alacak. Netflix Türkiye’nin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgeselin yakında yayınlanacağı açıklandı.

Netflix Türkiye’nin paylaşımı 👇

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Garipoğlu 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu belirlenerek dosyada takipsizlik kararı verilmişti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
d cord

Bunu merak ettim ama yüzeysel işlenmiş ve insanlara duymak istedikleri söylenmiş olabilir

xxx

Garipovski babaanne ne acayipti, kızı kesmekten daha acayipti, sahiplenişleri falan 🤮