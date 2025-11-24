Netflix Duyurdu: Münevver Karabulut Cinayeti Belgesel Oldu

17 yaşındaki Münevver Karabulut, Türkiye’nin en zengin ailelerinden Garipoğlu ailesi mensubu Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılında öldürülmüştü. Sonrasında tutuklanan Cem Garipoğlu da cezaevinde ölü olarak bulunmuştu. Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiaları sonrasında geçtiğimiz yıl mezarı açılmış ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti.

Netflix Türkiye, yılllardır Türkiye’nin konuştuğu Münevver Karabulut cinayeti belgeselinin duyurusunu yaptı. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgeselin ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.