İki Köklü Tekstil Firması İflas Etti: Dünyaca Ünlü Markaların Kumaş Tedarikçileri Arasındaydılar
Türkiye’de özellikle tekstil sektöründe büyük bir kriz yaşanıyor. Patronlar yüksek maliyetleri öne sürerek fabrikalarını Mısır’a taşırken, Türkiye’nin hazır giyim sektöründe bilinen iki firması resmen iflas etti. H&M, Zara, Marks & Spencer gibi firmaları kumaş sağlayan Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş. mahkeme kararı ile resmen iflas etti.
Geçtiğimiz günlerde konkordato ilan eden iki köklü tekstil firması batmaktan kurtulamadı.
Dünyaca ünlü markaların kumaş tedarikçileri arasındaydılar.
