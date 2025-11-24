onedio
İki Köklü Tekstil Firması İflas Etti: Dünyaca Ünlü Markaların Kumaş Tedarikçileri Arasındaydılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 21:09

Türkiye’de özellikle tekstil sektöründe büyük bir kriz yaşanıyor. Patronlar yüksek maliyetleri öne sürerek fabrikalarını Mısır’a taşırken, Türkiye’nin hazır giyim sektöründe bilinen iki firması resmen iflas etti. H&M, Zara, Marks & Spencer gibi firmaları kumaş sağlayan Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş. mahkeme kararı ile resmen iflas etti.

Geçtiğimiz günlerde konkordato ilan eden iki köklü tekstil firması batmaktan kurtulamadı.

Ekonomim’de yer alan habere göre,  Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş.’nin iflasına karar verdi.

Mahkeme tarafından konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı ve iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesine karar verildi.

Dünyaca ünlü markaların kumaş tedarikçileri arasındaydılar.

Naz Örme Kumaş, 1996 yılında kurulmuş ve örme kumaş üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olarak tanınıyordu. 45 örme makinesi ile aylık 800 ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, 10.000 metrekarelik tesisinde faaliyet gösteriyordu. H&M, Zara, Marks & Spencer gibi dünya çapında tanınmış markalara kumaş tedarik eden firma, Türkiye'nin önemli hazır giyim tedarikçileri arasında yer alıyordu.

Fame Tekstil ise 1992 yılından bu yana konfeksiyon üretimi yapıyordu ve aylık 300 bin adet hazır giyim üretim kapasitesine sahipti. Şirket, hem yurt içi hem de yurt dışı markalar için üretim gerçekleştiriyordu.

