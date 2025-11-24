Özel Okulda Çalışan Öğretmenlerin Zorlu Şartları: Ek İş Olarak Merdiven Silen Öğretmen Bile Var
Bugün Türkiye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken, özel okullarda çalışan öğretmenlere sağlanan şartlar yeniden gündeme geldi. Düşük maaşlarla ve 10 aylık kısa iş sözleşmeleriyle çalıştırılan öğretmenlerin arasında ek iş olarak merdiven silen, broşür dağıtımı yapan kişiler bile var. Ayrıca özel okul patronlarının şartlara itiraz eden öğretmenler için kara liste oluşturduğu da iddia edildi.
Kaynak: +90 / YouTube
Özel okul fiyatları yıllık 500 bin liraları bulurken, özel okullarda çalışan öğretmenlere sağlanan şartlar ise “pes” dedirtti.
Özel okul patronları şartlara itiraz eden öğretmenleri kara listeye alıyormuş.
