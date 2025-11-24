onedio
Özel Okulda Çalışan Öğretmenlerin Zorlu Şartları: Ek İş Olarak Merdiven Silen Öğretmen Bile Var

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 20:47

Bugün Türkiye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken, özel okullarda çalışan öğretmenlere sağlanan şartlar yeniden gündeme geldi. Düşük maaşlarla ve 10 aylık kısa iş sözleşmeleriyle çalıştırılan öğretmenlerin arasında ek iş olarak merdiven silen, broşür dağıtımı yapan kişiler bile var. Ayrıca özel okul patronlarının şartlara itiraz eden öğretmenler için kara liste oluşturduğu da iddia edildi.

Kaynak: +90 / YouTube

Özel okul fiyatları yıllık 500 bin liraları bulurken, özel okullarda çalışan öğretmenlere sağlanan şartlar ise “pes” dedirtti.

DW Türkçe’nin +90 isimli YouTube kanalında yayınlanan videolu habere göre, özel okulda çalışan bir felsefe öğretmeni okulda sadece 6 bin lira aylık aldığını söyledi.

Sigortası yatmayan ve ders başına 500 lira gibi cüzi bir miktarla çalıştırılan felsefe öğretmeni, yaşama tutunmak için apartmanlarda merdiven temizliği yaptığını, tekstilde çalıştığını ve broşür dağıtımı yaptığını söyledi.

Özel okulda yıllardır fizik öğretmenliği yapan bir öğretmen ise hiç istemese de özel dersler sayesinde ailesini geçindirdiğini belirtti.

Özel okul patronları şartlara itiraz eden öğretmenleri kara listeye alıyormuş.

Yıllığı milyonları bile bulan özel okullar sayesinde zenginliklerine zenginlik katan özel okul patronları ise şartların kötülüğünün duyulmaması için birlikte çalışıyormuş.

İnsanlık dışı şartlara itiraz eden öğretmenler patronlar tarafından kara listeye alınıyormuş ve iş bulmaları imkansız hale getiriliyormuş.

Özel okuldaki öğretmenlerin sıkıntılarını anlatan haberin tamamını izlemek için tıklayın…

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
