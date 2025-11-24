Özel Okulda Çalışan Öğretmenlerin Zorlu Şartları: Ek İş Olarak Merdiven Silen Öğretmen Bile Var

DW Türkçe’nin +90 isimli YouTube kanalında yayınlanan videolu habere göre, özel okulda çalışan bir felsefe öğretmeni okulda sadece 6 bin lira aylık aldığını söyledi.

Sigortası yatmayan ve ders başına 500 lira gibi cüzi bir miktarla çalıştırılan felsefe öğretmeni, yaşama tutunmak için apartmanlarda merdiven temizliği yaptığını, tekstilde çalıştığını ve broşür dağıtımı yaptığını söyledi.

Özel okulda yıllardır fizik öğretmenliği yapan bir öğretmen ise hiç istemese de özel dersler sayesinde ailesini geçindirdiğini belirtti.