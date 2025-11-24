Bakan Yusuf Tekin’den Zorunlu Eğitim Açıklaması: "Hemen Önümüzdeki Sene Yapacağız Diye Bir Şey Yok"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de uygulanan 12 yıl zorunlu eğitim ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye’de gençlerin üniversiteye başlama yaşının 19’u bulduğunu belirten Bakan Tekin, “İngiltere veya Amerika’da bir genç 15–16 yaşında üniversite ya da yükseköğretime başlıyor. Biz de dünyadaki örnekleri izleyerek, tartışmaları takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen önümüzdeki sene zorunlu eğitim kısalacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Zorunlu eğitim ile ilgili tüm tartışmaları takip ediyoruz”
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın