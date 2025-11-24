onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Yusuf Tekin’den Zorunlu Eğitim Açıklaması: "Hemen Önümüzdeki Sene Yapacağız Diye Bir Şey Yok"

Bakan Yusuf Tekin’den Zorunlu Eğitim Açıklaması: "Hemen Önümüzdeki Sene Yapacağız Diye Bir Şey Yok"

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 18:36

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de uygulanan 12 yıl zorunlu eğitim ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye’de gençlerin üniversiteye başlama yaşının 19’u bulduğunu belirten Bakan Tekin, “İngiltere veya Amerika’da bir genç 15–16 yaşında üniversite ya da yükseköğretime başlıyor. Biz de dünyadaki örnekleri izleyerek, tartışmaları takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen önümüzdeki sene zorunlu eğitim kısalacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Zorunlu eğitimin kısaltılacağı çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu'nun karşı çıktığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Yusuf Tekin, “Kurul, bizim kabinede sunum yapmamızdan sonraki günlerde Cumhurbaşkanımızla randevular ve sunumlar gerçekleştirdi. Dolayısıyla “istediği için rafa kaldırıldı” ifadesi çok anlamsızdır. Böyle bir şey yok. Biz Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu ile zaten koordineli çalışıyoruz. Sadece onlarla değil, aynı zamanda YÖK ile de çok koordineli bir biçimde ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Zorunlu eğitim ile ilgili tüm tartışmaları takip ediyoruz”

“Zorunlu eğitim ile ilgili tüm tartışmaları takip ediyoruz”

12 yıllık zorunlu eğitim ile ilgili dünyadaki ve Türkiye’de tartışmaları yakından takip ettilerini söyleyen Bakan Tekin, “Dünyada her gittiğimiz ülkede, çocuklarımızın ve gençlerimizin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıyla ilgili tartışmalar var; “çok geç başlıyorlar” yönünde görüşler bulunuyor. Türkiye’de de tartışma açtığımız konu bu: Örneğin İngiltere veya Amerika’da bir genç 15–16 yaşında üniversite ya da yükseköğretime başlarken, bizde ortalama 18 yıl 9 ay, yani neredeyse 19 yaşında buna başlamak mümkün hâle geliyor. Tartışılması gereken asıl konu budur.

Bu tartışmayı biz de yürütüyoruz ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Kendisi, bu konudaki tartışmaları izlememizi ve bilimsel çalışmaların devamını sağlamamızı istedi. Evet, önümüzdeki yıl “böyle yapacağız” diye bir çalışma yok. Ancak bu tartışmaları takip etmek durumundayız; dünyadaki eğitim-öğretim süreçleriyle paralel olarak, onları adapte bir biçimde yürütebilmek açısından.” ifadelerini kullandı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın