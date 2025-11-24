Bakan Yusuf Tekin’den Zorunlu Eğitim Açıklaması: "Hemen Önümüzdeki Sene Yapacağız Diye Bir Şey Yok"

12 yıllık zorunlu eğitim ile ilgili dünyadaki ve Türkiye’de tartışmaları yakından takip ettilerini söyleyen Bakan Tekin, “Dünyada her gittiğimiz ülkede, çocuklarımızın ve gençlerimizin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıyla ilgili tartışmalar var; “çok geç başlıyorlar” yönünde görüşler bulunuyor. Türkiye’de de tartışma açtığımız konu bu: Örneğin İngiltere veya Amerika’da bir genç 15–16 yaşında üniversite ya da yükseköğretime başlarken, bizde ortalama 18 yıl 9 ay, yani neredeyse 19 yaşında buna başlamak mümkün hâle geliyor. Tartışılması gereken asıl konu budur.

Bu tartışmayı biz de yürütüyoruz ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Kendisi, bu konudaki tartışmaları izlememizi ve bilimsel çalışmaların devamını sağlamamızı istedi. Evet, önümüzdeki yıl “böyle yapacağız” diye bir çalışma yok. Ancak bu tartışmaları takip etmek durumundayız; dünyadaki eğitim-öğretim süreçleriyle paralel olarak, onları adapte bir biçimde yürütebilmek açısından.” ifadelerini kullandı.