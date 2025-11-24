Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: Marketlerde Islak Mendil Satışı Yasaklanacak

Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde üye ülkelerde plastik içeren ve doğada çözünmeyen maddelerden yapılan ıslak mendillerin marketlerdeki satışına kısıtlama getirmişti. Ticaret Bakanlığı’nın da benzer bir uygulama üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bakanlığın yeni düzenlenmesiyle birlikte tüm dünyada en çok ıslak mendil tüketilen ülkelerden biri olan Türkiye’de de marketlerde ıslak mendil satışı yasaklanacak.

Kaynak: Sözcü