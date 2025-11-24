onedio
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: Marketlerde Islak Mendil Satışı Yasaklanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
24.11.2025 - 17:16

Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde üye ülkelerde plastik içeren ve doğada çözünmeyen maddelerden yapılan ıslak mendillerin marketlerdeki satışına kısıtlama getirmişti. Ticaret Bakanlığı’nın da benzer bir uygulama üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bakanlığın yeni düzenlenmesiyle birlikte tüm dünyada en çok ıslak mendil tüketilen ülkelerden biri olan Türkiye’de de marketlerde ıslak mendil satışı yasaklanacak.

Kaynak: Sözcü

Islak mendiller temizlik için pratik çözüm sunmasıyla vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, tüm dünyada en fazla ıslak mendil tüketilen ülkelerden biri olan Türkiye’de ıslak mendil satışı ile ilgili önemli bir çalışma hazırlığı yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı, tuvalet kağıtlarının aksine plastik bazlı ıslak mendillerin doğaya verdiği zararı engellemek için marketlerde ıslak mendil satışını yasaklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği’nde satışlara kısıtlama getirilmişti.

Avrupa Birliği aldığı kararla, üye ülkelerde 1 Ocak 2026’dan itibaren plastik içeren ve doğada çözünmeyen maddelere sahip ıslak mendillerin satışını yasaklanmıştı.

Islak mendiller doğaya verdikleri zararla birlikte kanalizasyon sistemlerine de ağır yük bindiriyor. Uzmanlar, ev içi tesisatlarda meydana gelen tıkanıklıklarının yarısının doğada çözünmeyen ıslak mendillerden kaynaklandığını belirtiyor.

İsmail Kahraman
