Fenomen İsimlere Kötü Haber! Bazı Reklam İçerikleri Yasaklanacak

Oğuzhan Kaya
24.11.2025 - 13:08

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla fenomenlik, influencerlık gibi meslekler de oluştu. Popüler olanlar bu yeni meslek dalıyla büyük reklam anlaşmalarıyla büyük paralar kazandı. Bir süredir takip altında olan fenomenler için Ticaret Bakanlığı'nın bir dizi yeni düzenlemesi olacağı duyuruldu. Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, reklam içeren paylaşımlardaki açıklamalar için yeni düzenlemeler getirilecek.

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağı, sosyal medya ve influencerlara ciddi kısıtlamalar getiriyor.

Artık sosyal medya ünlüleri bir ürünün reklamını yapacaksa daha sıkı kurallara uyması beklenecek;

  • Paylaşımların 'reklam' veya 'tanıtım' olduğu, tüketicileri yanıltmayacak şekilde açıkça belirtilmek zorunda olacak. “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Hediye”, “#Davet” gibi ifadelerden en az biri açık biçimde kullanılacak. İndirimli, fırsat, cazip, ucuz, kampanyalı gibi ifadelerin kullanıldığı reklamlarda ise kanıt aranacak.

  • Tanıtımını yaptıkları ürün veya hizmetle ilgili iddiaları (örneğin kilo verme, para kazanma gibi) somut kanıtlarla desteklemek zorunda kalacak.

  • Fenomenlerin, bir ürünü sanki kendileri ücretsiz denemiş gibi göstererek ya da abartarak yaptıkları reklamlar yasaklanacak. Özellikle sağlık, finans ve güzellik sektörlerinde yaşanan son gelişmelerin bakanlığı böyle bir karar almayaa ittiği düşünülüyor.

Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.

Düzenlemeyle falcılık, medyumluk, yasa dışı bahis, tütün ürünleri, elektronik sigara ve alkollü içeceklerin reklamları tamamen yasaklanıyor. Çocuklara yönelik hedefli reklamcılık da yasaklanırken, e-ticarette tüketicinin korunması amaçlanıyor.

