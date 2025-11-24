Fenomen İsimlere Kötü Haber! Bazı Reklam İçerikleri Yasaklanacak
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla fenomenlik, influencerlık gibi meslekler de oluştu. Popüler olanlar bu yeni meslek dalıyla büyük reklam anlaşmalarıyla büyük paralar kazandı. Bir süredir takip altında olan fenomenler için Ticaret Bakanlığı'nın bir dizi yeni düzenlemesi olacağı duyuruldu. Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, reklam içeren paylaşımlardaki açıklamalar için yeni düzenlemeler getirilecek.
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağı, sosyal medya ve influencerlara ciddi kısıtlamalar getiriyor.
Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.
