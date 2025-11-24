Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı. Hülya Avşar geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı YouTube platformunda yayınlanan programına davet etmiş ve Taşkın'ın sözleri tepki toplamıştı.
