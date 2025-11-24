onedio
article/comments
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 12:09 Son Güncelleme: 24.11.2025 - 12:36

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı. Hülya Avşar geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı YouTube platformunda yayınlanan programına davet etmiş ve Taşkın'ın sözleri tepki toplamıştı.

Merve Taşkın'ın Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalar 👇

Hülya Avşar ve programında konuk ettiği Merve Taşkın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hülya Avşar her hafta bir ünlüyü konuk ettiği programa geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı konuk etti. Merve Taşkın'ın sözleri tepki toplarken, fuhuşu özendiren, Türk aile yapısını ve genel ahlakı hedef alan ifadeler kullandığı iddiasıyla Hülya Avşar ile Merve Taşkın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Hülya Avşar'ın aylar önce kanalına konuk ettiği Merve Taşkın açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Söz konusu video ile ilgili Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusunda; 'Şüphelilerden Hülya Avşar ve Merve Taşkın, YouTube isimli video paylaşım platformunda yayınlanan videoda bir program gerçekleştirmişlerdir. Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir' ifadelerine yer verildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
