Hülya Avşar her hafta bir ünlüyü konuk ettiği programa geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı konuk etti. Merve Taşkın'ın sözleri tepki toplarken, fuhuşu özendiren, Türk aile yapısını ve genel ahlakı hedef alan ifadeler kullandığı iddiasıyla Hülya Avşar ile Merve Taşkın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Hülya Avşar'ın aylar önce kanalına konuk ettiği Merve Taşkın açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Söz konusu video ile ilgili Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusunda; 'Şüphelilerden Hülya Avşar ve Merve Taşkın, YouTube isimli video paylaşım platformunda yayınlanan videoda bir program gerçekleştirmişlerdir. Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir' ifadelerine yer verildi.