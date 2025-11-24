İstanbul Valiliği Karar Aldı: İstanbul'da Sokak Köpeklerini 'Kontrolsüz Beslemek' Yasaklandı
İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı. Yasağın gerekçesinde, ' Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak' ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliği, sokak köpeklerine yönelik beslenme kararı aldı.
