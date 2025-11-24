onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Valiliği Karar Aldı: İstanbul'da Sokak Köpeklerini 'Kontrolsüz Beslemek' Yasaklandı

İstanbul Valiliği Karar Aldı: İstanbul'da Sokak Köpeklerini 'Kontrolsüz Beslemek' Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 09:55 Son Güncelleme: 24.11.2025 - 10:01

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı. Yasağın gerekçesinde, ' Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak' ifadelerine yer verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği, sokak köpeklerine yönelik beslenme kararı aldı.

İstanbul Valiliği, sokak köpeklerine yönelik beslenme kararı aldı.

Valilik köpeklerin beslenilmesine izin verilmemesi için ilçe valiliklerine talimat yazısı gönderdi. Özellikle haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın çevresel kirlilik yarattığı iddiasıyla İstanbul Valiliği bu riski azaltmak amacıyla sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park-bahçe yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müdahale edilmemesi yönünde bir genelge çıkardı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
17
7
4
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın