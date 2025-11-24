onedio
Bağcılar'da Bulunan Bir Parkta Oynayan Dört Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

24.11.2025 - 16:53

Bağcılar'da bulunan Plevne Parkı'nda oyuncaklara binen dört çocuk elektrik akımına kapıldı. İddiaya göre özel bir işletmeye ait olan parkta yer alan oyuncaklardan elektrik akımına kapılan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Malazgirt caddesinde bulunan Plevne Parkı'nda dört çocuğun elektrik akımına kapıldığı iddia edildi.

İddiaya göre özel bir işletmeye ait olan parkta dört çocuk oyuncaklarla oynarken elektrik akımına kapıldı, çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olayı fark eden vatandaşlar panik yaşarken gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi parkta yaptı. Polis ve Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı.

