ABD’li 2 Kişinin Korkunç Planı: 87 Bin Kişinin Yaşadığı Gonave Adası'nı İşgal Edip Herkesi Köle Yapacaklarmış
ABD Teksas’ta yaşayan 21 yaşındaki Gavin Rivers Weisenburg ve 20 yaşındaki Christopher Thomas, Haiti’ye bağlı 87 bin kişinin Gonave Adası’nı işgal etme, adadaki erkekleri öldürüp kadın ve çocukları “seks kölesi” yapmayı planlandıkları iddiasıyla tutuklandı. Korkunç planları için hazırlık aşamasında olduğu iddia edilen 2 genç suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezası alabilir.
ABD’nin Teksas kentinde 2 kişinin tutuklu olarak yargılandığı davanın korkunç detayları ortaya çıktı.
Amaç kadın ve çocukları “seks kölesi” yapmakmış.
