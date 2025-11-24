onedio
ABD'li 2 Kişinin Korkunç Planı: 87 Bin Kişinin Yaşadığı Gonave Adası'nı İşgal Edip Herkesi Köle Yapacaklarmış

ABD’li 2 Kişinin Korkunç Planı: 87 Bin Kişinin Yaşadığı Gonave Adası'nı İşgal Edip Herkesi Köle Yapacaklarmış

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 19:24

ABD Teksas’ta yaşayan 21 yaşındaki Gavin Rivers Weisenburg ve 20 yaşındaki Christopher Thomas, Haiti’ye bağlı 87 bin kişinin Gonave Adası’nı işgal etme, adadaki erkekleri öldürüp kadın ve çocukları “seks kölesi” yapmayı planlandıkları iddiasıyla tutuklandı. Korkunç planları için hazırlık aşamasında olduğu iddia edilen 2 genç suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezası alabilir.

ABD’nin Teksas kentinde 2 kişinin tutuklu olarak yargılandığı davanın korkunç detayları ortaya çıktı.

Gavin Rivers Weisenburg ve Christopher Thomas, dünyanın en yoksul ülkelerinden Haiti’ye bağlı Gonave Adası’nı işgal etmeyi planlamıştı. 2 genç işgal planında yardımcı olmaları için evsiz insaları kullanmayı planlarken, işgal hazırlıkları kapsamında yelkenli kullanmayı öğrenmişler ve kendilerine faydalı olacak eğitimlere başlamışlar.

Amaç kadın ve çocukları “seks kölesi” yapmakmış.

Savcılığı iddianamesine göre tutuklanan 2 genç, yaklaşık 87 bin kişinin yaşadığı adayı işgal ederek tüm erkekleri öldürmeyi düşünüyordu. Adadaki kadınları ve çocukları da “seks kölesi” yapmayı planlayan Teksaslı iki kişiden Christopher Thomas’ın, ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli bir asker olduğu öğrenildi. 

FBI ayrıca iki kişinin işgal için silah ve mühimmat topladığını da tespit etti. 

Gavin Rivers Weisenburg ve Christopher Thomas suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

