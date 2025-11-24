ABD’li 2 Kişinin Korkunç Planı: 87 Bin Kişinin Yaşadığı Gonave Adası'nı İşgal Edip Herkesi Köle Yapacaklarmış

Savcılığı iddianamesine göre tutuklanan 2 genç, yaklaşık 87 bin kişinin yaşadığı adayı işgal ederek tüm erkekleri öldürmeyi düşünüyordu. Adadaki kadınları ve çocukları da “seks kölesi” yapmayı planlayan Teksaslı iki kişiden Christopher Thomas’ın, ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli bir asker olduğu öğrenildi.

FBI ayrıca iki kişinin işgal için silah ve mühimmat topladığını da tespit etti.

Gavin Rivers Weisenburg ve Christopher Thomas suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.