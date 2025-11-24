20 Ortaokul Öğrencisi Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı: Şinitzel ve Makarnadan Zehirlenmişler

Karın ağrısı yaşayan yaklaşık 60 öğrenci ve personelden durumu daha ağır olan 20 öğrenci için okul yönetimi ve veliler sağlık ekiplerine haber verdi. Okula peş peşe ambulanslar sevk edilirken, rahatsızlanan öğrenciler Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numuneler alınarak laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.