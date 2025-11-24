onedio
20 Ortaokul Öğrencisi Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı: Şinitzel ve Makarnadan Zehirlenmişler

20 Ortaokul Öğrencisi Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı: Şinitzel ve Makarnadan Zehirlenmişler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 22:19

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğle yemeğinde şinitzel ve makarna yiyen öğrenciler ve personeller zehirlendi. Şiddetli karın ağrısı yaşayan 20 öğrenci okula gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye’de son günlerde gıda güvenliği ile ilgili haberler peş peşe geliyor.

Türkiye’de son günlerde gıda güvenliği ile ilgili haberler peş peşe geliyor.

Son olarak Bursa’da bulunan bir ortaokulda öğle yemeğinde verilen şinitzel ve makarna menüsünü tüketen öğrenciler ve bazı personel kısa süre sonra karın ağrısı şikayetiyle fenalaştı. 

Aynı dakikalarda okulda psikoloji dersi için bulunan bir doktorun da olayları fark etmesi üzerine durum hızla değerlendirildi.

Okula ambulanslar sevk edildi.

Okula ambulanslar sevk edildi.

Karın ağrısı yaşayan yaklaşık 60 öğrenci ve personelden durumu daha ağır olan 20 öğrenci için okul yönetimi ve veliler sağlık ekiplerine haber verdi. Okula peş peşe ambulanslar sevk edilirken, rahatsızlanan öğrenciler Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numuneler alınarak laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.

