20 Ortaokul Öğrencisi Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı: Şinitzel ve Makarnadan Zehirlenmişler
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğle yemeğinde şinitzel ve makarna yiyen öğrenciler ve personeller zehirlendi. Şiddetli karın ağrısı yaşayan 20 öğrenci okula gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye’de son günlerde gıda güvenliği ile ilgili haberler peş peşe geliyor.
Okula ambulanslar sevk edildi.
