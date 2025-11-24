ATV Yeni Dizi Hazırlığında! Başroller Belli Oldu: Ünlü İsim Ekranlara Geri Dönüyor

Aynadaki Yabancı ile Aşk ve Gözyaşı dizileri beklenen ilgiyi göremeyince yayın hayatına son vermişti. Şimdiyse yeni diziler için çalışmalar devam ediyor. İddialı projelerden biri olan A.B.İ için bekleyiş sürerken Serseri Aşıklar da listeye eklendi.