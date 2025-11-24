onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV Yeni Dizi Hazırlığında! Başroller Belli Oldu: Ünlü İsim Ekranlara Geri Dönüyor

ATV Yeni Dizi Hazırlığında! Başroller Belli Oldu: Ünlü İsim Ekranlara Geri Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.11.2025 - 15:52

ATV’nin yeni dizisi Serseri Aşıklar için hazırlıklar başladı. Kanal birbirinden iddialı projelerle yeni sezona devam ediyor. Şimdiyse gözler Serseri Aşıklar dizisinin üstünde. Başrol oyuncuların netleşmesi heyecanı yükseltti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV yeni sezona başladığı dizilerden iki tanesi için erken final kararı almıştı.

ATV yeni sezona başladığı dizilerden iki tanesi için erken final kararı almıştı.

Aynadaki Yabancı ile Aşk ve Gözyaşı dizileri beklenen ilgiyi göremeyince yayın hayatına son vermişti. Şimdiyse yeni diziler için çalışmalar devam ediyor. İddialı projelerden biri olan A.B.İ için bekleyiş sürerken Serseri Aşıklar da listeye eklendi.

Serseri Aşıklar için Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın partner olacağı duyuruldu.

Serseri Aşıklar için Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın partner olacağı duyuruldu.

İkilinin ilk partnerliği olacak. Ekin Koç bir süredir ekranlardan uzaktı. ATV’nin Serseri Aşıklar dizisiyle birlikte izleyici karşısına çıkacak. İlayda Alişan’ı da en son Ateş Kuşları’nda izlemiştik.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın