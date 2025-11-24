ATV Yeni Dizi Hazırlığında! Başroller Belli Oldu: Ünlü İsim Ekranlara Geri Dönüyor
ATV’nin yeni dizisi Serseri Aşıklar için hazırlıklar başladı. Kanal birbirinden iddialı projelerle yeni sezona devam ediyor. Şimdiyse gözler Serseri Aşıklar dizisinin üstünde. Başrol oyuncuların netleşmesi heyecanı yükseltti. Gelin detaylara geçelim!
ATV yeni sezona başladığı dizilerden iki tanesi için erken final kararı almıştı.
Serseri Aşıklar için Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın partner olacağı duyuruldu.
