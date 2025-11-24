onedio
Kıskanmak Dizisi Güçlenmeye Devam Ediyor: Usta Oyuncu, Seniha'nın Sevgilisi Olarak Geliyor!

Kıskanmak Dizisi Güçlenmeye Devam Ediyor: Usta Oyuncu, Seniha'nın Sevgilisi Olarak Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.11.2025 - 14:56

NOW TV'nin iddialı dizisi Kıskanmak güçlü kadrosunu daha da güçlendirmeye devam ediyor. Olayların geliştiği diziye Şerif Erol'un ardından ünlü bir isim daha dahil oluyor. Ünlü oyuncu dizide sert bir savcı olarak girecek ve Seniha ile yakınlık kuracak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak, güçlenmeye devam ediyor.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak, güçlenmeye devam ediyor.

Salı akşamları yayınlanan ve güçlü rakiplerle reyting mücadelesi yaşayan Kıskanmak, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla beğeni topluyor. Dizide olaylar gelişirken de merak unsuru gündemini korumaya devam ediyor.

Dizide Seniha'ya savcı rolünde bir sevgili geliyor!

Dizide Seniha'ya savcı rolünde bir sevgili geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Bülent İnal Kıskanmak dizisinin kadrosuna katıldı. Sert bir savcı rolünü canlandıracak İnal, daha sonra sevgilisi olacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
