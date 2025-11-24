Kıskanmak Dizisi Güçlenmeye Devam Ediyor: Usta Oyuncu, Seniha'nın Sevgilisi Olarak Geliyor!
NOW TV'nin iddialı dizisi Kıskanmak güçlü kadrosunu daha da güçlendirmeye devam ediyor. Olayların geliştiği diziye Şerif Erol'un ardından ünlü bir isim daha dahil oluyor. Ünlü oyuncu dizide sert bir savcı olarak girecek ve Seniha ile yakınlık kuracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak, güçlenmeye devam ediyor.
Dizide Seniha'ya savcı rolünde bir sevgili geliyor!
