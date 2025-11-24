Final Kararı Alınan Show TV Dizisinin Reytingleri Yerle Bir Oldu
Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Gülsim Ali ile Engin Akyürek'in paylaştığı Bereketli Topraklar dizisi için final kararı alınmıştı. Dizinin finalden önceki bölümünün reytingleri alışılagelmişin dışında seyretti ve reytingler daha da düştü. Final bölümünde reytinglerini artırıp artırmayacağı ise merak konusu.
Bereketli Topraklar dizisi için 5. bölümde final kararı alındı.
Diziler genellikle final kararının ardından reytinglerini artırır ancak Bereketli Topraklar için durum tam tersi oldu.
