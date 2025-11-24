onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararı Alınan Show TV Dizisinin Reytingleri Yerle Bir Oldu

Final Kararı Alınan Show TV Dizisinin Reytingleri Yerle Bir Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.11.2025 - 12:37

Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Gülsim Ali ile Engin Akyürek'in paylaştığı Bereketli Topraklar dizisi için final kararı alınmıştı. Dizinin finalden önceki bölümünün reytingleri alışılagelmişin dışında seyretti ve reytingler daha da düştü. Final bölümünde reytinglerini artırıp artırmayacağı ise merak konusu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bereketli Topraklar dizisi için 5. bölümde final kararı alındı.

Bereketli Topraklar dizisi için 5. bölümde final kararı alındı.

Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Gülsim Ali ile Engin Akyürek'in paylaştığı Bereketli Topraklar dizisi sezona iddialı başlamasına rağmen istenen reytinglere bir türlü ulaşamadı. Dizi için final kararı erken geldi.

Diziler genellikle final kararının ardından reytinglerini artırır ancak Bereketli Topraklar için durum tam tersi oldu.

Diziler genellikle final kararının ardından reytinglerini artırır ancak Bereketli Topraklar için durum tam tersi oldu.

4. bölümüyle ekrana gelen Bereketli Topraklar'ın reytingleri iyice çakıldı. Dizi, Total'de 1,65, AB'de 1,05 ve ABC1'de 1,43 reyting aldı. Final bölümünde reytinglerini yükseltip yükseltmeyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın