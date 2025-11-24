onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Uzmanı, "Pandemiden Bu Yana İlk Kez" Diyerek Reytinglerde Yaşanan Gelişmeyi Açıkladı!

Reyting Uzmanı, "Pandemiden Bu Yana İlk Kez" Diyerek Reytinglerde Yaşanan Gelişmeyi Açıkladı!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.11.2025 - 11:57

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in ekranlardaki yarışı sürüyor. İki dizide 10+ reyting almayı başarırken, haftanın en çok izlenen dizisi olmak için kıyasıya bir mücadele veriyorlar. Zirve yarışı sürerken, reyting uzmanından reytinglere dair açıklama geldi. Uzman, 'Pandemiden bu yana ilk kez...' diyerek paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in rekabeti doruklara ulaştı.

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in rekabeti doruklara ulaştı.

İki dizi de her hafta rekor kıracak seviyeye yaklaştığından bu savaşın galibi kim olacak merak ediliyor. Güller ve Günahlar gibi diğer diziler de 10+ reyting olmasa da sınıra yaklaşırken reyting mücadelesi iyiden iyiye gözle görünür oluyor.

Reyting uzmanı, reytinglerle ilgili incelemesinde Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in yakaladığı başarıyı "pandemiden bu yana ilk kez" diyerek açıkladı.

Reyting uzmanı, reytinglerle ilgili incelemesinde Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in yakaladığı başarıyı "pandemiden bu yana ilk kez" diyerek açıkladı.

Reyting uzmanı, ara tatil sebebiyle düşen reytinglerin artmasını da değerlendirdi ve 'Ara tatil dönüşünün etkisiyle dizilerin çoğunda artış yaşanan haftayı geride bırakıyoruz. Pandemi döneminden bu yana ilk kez iki dizi birden 15 reytingin üzerinde. Öte yandan TRT 1 ile Kanal D arasında son dönemlerin en çekişmeli liderlik yarışı yaşanıyor.' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın