Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı, X'teki Ekran Saati ve Paylaşımlarıyla Kahkahaya Boğuyor

Dizideki uyumları ve tatlı sert halleri bir yana, sosyal medyadaki aktiflikleri de izleyiciyi mest ediyor. Özellikle Erdem Şanlı'nın ekran süresi ve X hakimiyeti öyle fazla ki dizinin hayranlarının yorumlarını asla eksik bırakmıyor.

Hayranları da onun peşini bırakmıyor elbette... 2012 yılında kullandığı X (Twitter) hesabını ortaya çıkaran hayranları, çocukluk yıllarında attığı tweetlerle de ortalığı şenlendirmişti.