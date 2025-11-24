Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı, X'teki Ekran Saati ve Paylaşımlarıyla Kahkahaya Boğuyor
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun yeni rekortmeni olmaya aday dizisi Taşacak Bu Deniz, her karakteriyle ayrı beğeni topluyor. Yalnızca dizide değil, oyuncular gerçek hayatta da yakın takibe alınmış durumdalar ve paylaşımları sık sık gündem oluyor. Dizide İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı ise ekran süresiyle sevenlerini kahkahaya boğuyor.
Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakterlerinden biri olan İso, Fadime'yle yakınlaştıktan sonra daha çok benimsediğimiz bir isim oldu.
Diziden de sık sık paylaşım yapan Erdem Şanlı, kendisine yazılan tweetleri asla yanıtsız bırakmıyor.
Kendisine küçük bir trip yapan takipçilerinin de gönlünü almadan etmiyor.
Sonradan çeyrek oldu...
X'e de ayrı bir mesai harcadığı ortada. Biz bu mesaiyi çok sevdik Erdem! 😍
