Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı, X'teki Ekran Saati ve Paylaşımlarıyla Kahkahaya Boğuyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.11.2025 - 10:52

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun yeni rekortmeni olmaya aday dizisi Taşacak Bu Deniz, her karakteriyle ayrı beğeni topluyor. Yalnızca dizide değil, oyuncular gerçek hayatta da yakın takibe alınmış durumdalar ve paylaşımları sık sık gündem oluyor. Dizide İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı ise ekran süresiyle sevenlerini kahkahaya boğuyor.

Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakterlerinden biri olan İso, Fadime'yle yakınlaştıktan sonra daha çok benimsediğimiz bir isim oldu.

Dizideki uyumları ve tatlı sert halleri bir yana, sosyal medyadaki aktiflikleri de izleyiciyi mest ediyor. Özellikle Erdem Şanlı'nın ekran süresi ve X hakimiyeti öyle fazla ki dizinin hayranlarının yorumlarını asla eksik bırakmıyor.

Hayranları da onun peşini bırakmıyor elbette... 2012 yılında kullandığı X (Twitter) hesabını ortaya çıkaran hayranları, çocukluk yıllarında attığı tweetlerle de ortalığı şenlendirmişti.

Diziden de sık sık paylaşım yapan Erdem Şanlı, kendisine yazılan tweetleri asla yanıtsız bırakmıyor.

Kendisine küçük bir trip yapan takipçilerinin de gönlünü almadan etmiyor.

Sonradan çeyrek oldu...

X'e de ayrı bir mesai harcadığı ortada. Biz bu mesaiyi çok sevdik Erdem! 😍

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
