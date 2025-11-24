onedio
NOW’ın Sevilen Dizisi Ben Leman’a Yeni Karakter Geliyor: Ünlü İsim Anlaşmaya Vardı

NOW'ın Sevilen Dizisi Ben Leman'a Yeni Karakter Geliyor: Ünlü İsim Anlaşmaya Vardı

Elif Sude Yenidoğan
24.11.2025 - 09:03

NOW’da yeni sezon için başlayan dizilerden olan Ben Leman, git gide reytinglerini artırmayı başarıyor. Dizinin final yapacağı iddiaları son haftalarda yayılmışken yapımdan gelecek açıklama bekleniyordu. Kadroyu ve hikayeyi sevenler dizinin final olmasını istemiyordu. Şimdiyse hem final iddiaları yalanlandı hem de kadroya yeni bir oyuncu katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolündeki dizi farklı hikayesiyle ilgi çekiyor.

NOW yeni sezona başlarken birçok dizi projesi duyurmuştu. Ben Leman en sevilenlerden olmayı başardı. Kimi zaman reyting listelerinde yükseliş yaşayamaması da final iddialarına sebep olmuştu. Birsen Altuntaş ise final yapmayacağını açıkladı.

Dizinin kadrosuna Gökçe Özyol katıldı!

Sektörün sevilen ve başarılı isimlerinden olan Özyol, başlangıçta konuk oyuncu olarak yer alacak ancak kaç bölüm projede olacağı henüz belli değil. Dizideki olayların dengesini değiştirecek bir konumda izleyeceğiz kendisini.

