NOW’ın Sevilen Dizisi Ben Leman’a Yeni Karakter Geliyor: Ünlü İsim Anlaşmaya Vardı

NOW’da yeni sezon için başlayan dizilerden olan Ben Leman, git gide reytinglerini artırmayı başarıyor. Dizinin final yapacağı iddiaları son haftalarda yayılmışken yapımdan gelecek açıklama bekleniyordu. Kadroyu ve hikayeyi sevenler dizinin final olmasını istemiyordu. Şimdiyse hem final iddiaları yalanlandı hem de kadroya yeni bir oyuncu katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş