NOW’ın Sevilen Dizisi Ben Leman’a Yeni Karakter Geliyor: Ünlü İsim Anlaşmaya Vardı
NOW’da yeni sezon için başlayan dizilerden olan Ben Leman, git gide reytinglerini artırmayı başarıyor. Dizinin final yapacağı iddiaları son haftalarda yayılmışken yapımdan gelecek açıklama bekleniyordu. Kadroyu ve hikayeyi sevenler dizinin final olmasını istemiyordu. Şimdiyse hem final iddiaları yalanlandı hem de kadroya yeni bir oyuncu katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolündeki dizi farklı hikayesiyle ilgi çekiyor.
Dizinin kadrosuna Gökçe Özyol katıldı!
