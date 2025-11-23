onedio
Şiddet ve Tehdit Sebebiyle Ayrıldığını İddia Eden Kanal 7 Oyuncusuyla İlgili Yapımcıdan Açıklama

Şiddet ve Tehdit Sebebiyle Ayrıldığını İddia Eden Kanal 7 Oyuncusuyla İlgili Yapımcıdan Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy
23.11.2025 - 15:37

Kanal 7'de yayınlanan Zerhun dizisinde başrol oyuncusu olan Tolga Yüce, projeden apar topar ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık nedeni içinse tehdit ve şiddet iddialarında bulunmuş, olayın daha da büyüdüğüne dair ifadelerle ayrılık nedenini açıklamıştı. Yapımcıdan konuya ilişkin açıklama ve yeni iddialar geldi.

Zerhun adlı dizide Yaman karakterine hayat veren Tolga Yüce, diziden apar topar ayrıldığını açıklamıştı.

Zerhun adlı dizide Yaman karakterine hayat veren Tolga Yüce, diziden apar topar ayrıldığını açıklamıştı.

Tolga Yüce'nin ayrılığına dair yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü. Yüce, diziden ayrılma nedenine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

'Zerhun dizisinin yapım sürecinde yapımcılar tarafından şahsıma yöneltilen şiddet, tehdit ve silahla korkutma girişimleri nedeniyle projeden ayrılma kararı aldım. Bu koşullar altında çalışmayı sürdürmem mümkün değildi. Kararı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.'

Tolga Yüce'nin şiddet ve tehdit iddialarına yapımcıdan açıklama gecikmedi.

Tolga Yüce'nin şiddet ve tehdit iddialarına yapımcıdan açıklama gecikmedi.

Tolga Yüce'nin uyarılara rağmen sete alkollü geldiği ve alkol almayı sürdürdüğünü iddia eden yapımcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Zerhun dizisinde Yaman karakterini canlandıran Tolga Yüce hakkında, yapım ekibinin açıklamasına göre, sette çalışma sırasında gizlice alkol kullandığı tespit edilmiş ve bu durumla ilgili kendisi uyarılmıştır. Tutanağa rağmen Yüce’nin sete alkollü gelmeye devam ettiği, set ekibine, oyunculara ve yönetmenlere yönelik hakaret ve fiziksel saldırılarda bulunduğunun kamera kayıtlarıyla belirlendiği ifade edilmiştir. Söz konusu iddialarla ilgili tutanakların düzenlenip savcılığa iletildiği, bu nedenle oyuncunun dizinin kadrosundan çıkarılarak işine son verildiği belirtilmiştir.''

