Şiddet ve Tehdit Sebebiyle Ayrıldığını İddia Eden Kanal 7 Oyuncusuyla İlgili Yapımcıdan Açıklama
Kanal 7'de yayınlanan Zerhun dizisinde başrol oyuncusu olan Tolga Yüce, projeden apar topar ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık nedeni içinse tehdit ve şiddet iddialarında bulunmuş, olayın daha da büyüdüğüne dair ifadelerle ayrılık nedenini açıklamıştı. Yapımcıdan konuya ilişkin açıklama ve yeni iddialar geldi.
Zerhun adlı dizide Yaman karakterine hayat veren Tolga Yüce, diziden apar topar ayrıldığını açıklamıştı.
Tolga Yüce'nin şiddet ve tehdit iddialarına yapımcıdan açıklama gecikmedi.
