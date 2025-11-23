Şiddet ve Tehdit Sebebiyle Ayrıldığını İddia Eden Kanal 7 Oyuncusuyla İlgili Yapımcıdan Açıklama

Tolga Yüce'nin uyarılara rağmen sete alkollü geldiği ve alkol almayı sürdürdüğünü iddia eden yapımcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Zerhun dizisinde Yaman karakterini canlandıran Tolga Yüce hakkında, yapım ekibinin açıklamasına göre, sette çalışma sırasında gizlice alkol kullandığı tespit edilmiş ve bu durumla ilgili kendisi uyarılmıştır. Tutanağa rağmen Yüce’nin sete alkollü gelmeye devam ettiği, set ekibine, oyunculara ve yönetmenlere yönelik hakaret ve fiziksel saldırılarda bulunduğunun kamera kayıtlarıyla belirlendiği ifade edilmiştir. Söz konusu iddialarla ilgili tutanakların düzenlenip savcılığa iletildiği, bu nedenle oyuncunun dizinin kadrosundan çıkarılarak işine son verildiği belirtilmiştir.''