Reyting Uzmanı, Taşacak Bu Deniz'in 7. Bölümünde En Yüksek Reytinge Ulaştığı Sahneyi Açıkladı!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.11.2025 - 14:06

TRT 1'de cuma günleri yayınlanan ve adeta Kızılcık Şerbeti'ni alt eden Taşacak Bu Deniz, yedinci bölümüyle de fırtına gibi esti. Uzak Şehir'e güçlü bir rakip olan Taşacak Bu Deniz'in reytinglerini daha fazla yükseltip yükseltmeyeceği merak konusuyken, reyting uzmanı, dizinin yedinci bölümünde en yüksek reyting alan sahneyi açıkladı.

Taşacak Bu Deniz'de Adil ve Esme gerçeklere adım adım yaklaştıkça dizinin reytingleri de artış gösteriyor.

Taşacak Bu Deniz'in yedinci bölümünde şüpheler de artınca dizi 15 reyting almayı başardı. Kızılcık Şerbeti'ni ikiye katlayan dizinin Uzak Şehir'in reytinglerini de aşıp aşmayacağı şimdiden tartışma konusu oldu.

Reyting uzmanı, Taşacak Bu Deniz'in yedinci bölümünde en yüksek reyting aldığı sahneyi açıkladı.

Reyting uzmanı, 'En yüksek reyting geç saate rağmen Adil'in baba olup olmadığını öğrendiği sahnede. Zarife'ye inme indiği sahne de benzer yükseklikte. Fragman reytingi 8,50+, geçen haftadan 1,5 puan yüksek.' diyerek Taşacak Bu Deniz'in yüksek reytingli sahnelerini takipçileriyle paylaştı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
