Reyting Uzmanı, Taşacak Bu Deniz'in 7. Bölümünde En Yüksek Reytinge Ulaştığı Sahneyi Açıkladı!
TRT 1'de cuma günleri yayınlanan ve adeta Kızılcık Şerbeti'ni alt eden Taşacak Bu Deniz, yedinci bölümüyle de fırtına gibi esti. Uzak Şehir'e güçlü bir rakip olan Taşacak Bu Deniz'in reytinglerini daha fazla yükseltip yükseltmeyeceği merak konusuyken, reyting uzmanı, dizinin yedinci bölümünde en yüksek reyting alan sahneyi açıkladı.
Taşacak Bu Deniz'de Adil ve Esme gerçeklere adım adım yaklaştıkça dizinin reytingleri de artış gösteriyor.
Reyting uzmanı, Taşacak Bu Deniz'in yedinci bölümünde en yüksek reyting aldığı sahneyi açıkladı.
