ATV Dizisinin Finali Onlara Yaradı: 22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Aynadaki Yabancı'nın final yapmasıyla yayınlanan Gönül Dağı, Ben Leman ve Güller ve Günahlar dizilerinin üçü de artış yaşadı. Büyük rekabetin damga vurduğu gecede Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nın zirve yarışı sürdü. Ancak Güller ve Günahlar, büyük oranda reytinglerini artırarak iki hanelere yaklaştı.

Dün en çok ne izlendi? İşte, 22 Kasım cumartesi reyting sonuçları...