ATV Dizisinin Finali Onlara Yaradı: 22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!
22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.
Aynadaki Yabancı'nın final yapmasıyla yayınlanan Gönül Dağı, Ben Leman ve Güller ve Günahlar dizilerinin üçü de artış yaşadı. Büyük rekabetin damga vurduğu gecede Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nın zirve yarışı sürdü. Ancak Güller ve Günahlar, büyük oranda reytinglerini artırarak iki hanelere yaklaştı.
Dün en çok ne izlendi? İşte, 22 Kasım cumartesi reyting sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları: Güller ve Günahlar geceye damga vurdu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın