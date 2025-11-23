onedio
ATV Dizisinin Finali Onlara Yaradı: 22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.11.2025 - 11:18

22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Aynadaki Yabancı'nın final yapmasıyla yayınlanan Gönül Dağı, Ben Leman ve Güller ve Günahlar dizilerinin üçü de artış yaşadı. Büyük rekabetin damga vurduğu gecede Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nın zirve yarışı sürdü. Ancak Güller ve Günahlar, büyük oranda reytinglerini artırarak iki hanelere yaklaştı.

Dün en çok ne izlendi? İşte, 22 Kasım cumartesi reyting sonuçları...

22 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Aynadaki Yabancı dizisinin final yaptığı geçtiğimiz haftanın ardından, bu hafta yayınlanan Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Ben Leman dizileri reytinglerini yükseltti. Geçtiğimiz hafta zirveyi kaybeden Güller ve Günahlar iki basamaklı reytinglere merdiven dayayarak zirveyi geri aldı. Gönül Dağı ise 6. sezonunda büyük bir başarı yakalayarak

22 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları: Güller ve Günahlar geceye damga vurdu!

22 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları: Güller ve Günahlar geceye damga vurdu!

Güller ve Günahlar Total'de 8,41, AB'de 5,71, ABC1'de 6,85 reyting alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Gönül Dağı Total'de 6,56, AB'de 4,79, ABC1'de ise 5.94 reyting alarak tüm kategorilerde 2. oldu.

Ben Leman Total'de 2,96 reytingle 7., AB'de 4.26 reytingle 3., ABC1'de ise 3.70 reytingle 4. oldu.

Her üç dizi de geçtiğimiz haftaya oranla reytinglerini yükseltmeyi başardı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
