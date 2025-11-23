Alina Boz'un Doc Dizisi Kadrosundan Çıkarılıp Yerine Sıla Türkoğlu'nun Getirilmesine Tepki Yağdı
Aralık ayında sete çıkması beklenen Doc dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmede, Mevsim karakterine hayat verecek Alina Boz'un dizi kadrosundan çıkarıldığına dair bilgiler yer aldı. Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan iddialara göre, Doc'un yönetmen koltuğunda oturacak Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni Ketche, Mevsim rolü için Sıla Türkoğlu'nu istedi. Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu'nun alındığı iddiaları sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olarak görülen Doc dizisinin kadrosundan Alina Boz'un çıkarıldığı ve yerine Sıla Türkoğlu'nun getirildiği iddia edildi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Konunun sektör, tekerleşme ve menajer ile alakası yok. Yönetmen ile var. Cast seçimlerinde yönetmenlerin etkisi inanılmaz büyüktür. Sıla, Eylül ayına Kızılcı... Devamını Gör