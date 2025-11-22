onedio
22 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

22 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
23.11.2025 - 00:17

MasterChef bu sezon da birbirinden heyecanlı anlarla yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Yarışmacıların stres yaşadığı bir eleme günü daha geride kaldı. Eleme adayları arasında yer alan bir isim MasterChef’e veda etti. Peki ya 22 Kasım Perşembe MasterChef’e kim veda etti? 

İşte detaylar…

MasterChef bugün de (22 Kasım Cumartesi) yeni bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

MasterChef bugün de (22 Kasım Cumartesi) yeni bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Eleme gecesi olan yeni bölümde eleme adayları Furkan, Hakan, Çağatay ve Barış’tı. Dört yarışmacı da ellerinden gelenin en iyisini tabaklarında sundu. Ancak bir isim MasterChef yolculuğunun sonuna geldi.

22 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

22 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

Furkan MasterChef’e veda etti. Yarışmada kendini ön plana çıkarmayı başararak bu bölüme kadar iyi tabaklar sunabilmişti. Kendisi 22 Kasım Cumartesi MasterChef’ten elenen isim oldu.

