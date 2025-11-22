onedio
Ayrıldığı İddia Edilmişti: Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti’ni Takipten Çıkma Nedeni Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2025 - 20:51

Kızılcık Şerbeti kaoslarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti sayfasını takip etmeyi bıraktığı fark edilmişti. Bu detay, oyuncunun diziden çıkacağı iddialarını doğurmuştu. Birsen Altuntaş ise neden takip etmeyi bıraktığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti yeni sezona sansasyon etkisi yaratan olaylarla başlamıştı.

Gün geçmiyor ki yeni bir kaos yaşanmasın. Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılmasıyla birlikte yeni başrol olarak Seray Kaya gelmişti. Ancak Doğukan Güngör’ün Seray Kaya’nın kadroya gelişiyle birlikte yaşanan bir olaya sinirlendiği ortaya çıktı.

Jenerikten Sıla Türkoğlu’nun çıkmasıyla birlikte Güngör, onun yerine kendi adının yazılacağını düşünmüş.

Fakat planladığı gibi olmamış ve Seray Kaya’nın adı Sıla Türkoğlu’nun yerine yazılmış. Hal böyle olunca da Doğukan Güngör isyanını Kızılcık Şerbeti sayfasını takipten çıkarak belli etmek istemiş. Şu an için diziden ayrılacağına dair bir açıklama yok.

