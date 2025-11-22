Ayrıldığı İddia Edilmişti: Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti’ni Takipten Çıkma Nedeni Ortaya Çıktı

Fakat planladığı gibi olmamış ve Seray Kaya’nın adı Sıla Türkoğlu’nun yerine yazılmış. Hal böyle olunca da Doğukan Güngör isyanını Kızılcık Şerbeti sayfasını takipten çıkarak belli etmek istemiş. Şu an için diziden ayrılacağına dair bir açıklama yok.