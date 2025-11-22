Ayrıldığı İddia Edilmişti: Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti’ni Takipten Çıkma Nedeni Ortaya Çıktı
Kızılcık Şerbeti kaoslarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti sayfasını takip etmeyi bıraktığı fark edilmişti. Bu detay, oyuncunun diziden çıkacağı iddialarını doğurmuştu. Birsen Altuntaş ise neden takip etmeyi bıraktığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti yeni sezona sansasyon etkisi yaratan olaylarla başlamıştı.
Jenerikten Sıla Türkoğlu’nun çıkmasıyla birlikte Güngör, onun yerine kendi adının yazılacağını düşünmüş.
