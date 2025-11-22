Star TV’nin Sevilen Dizisinin Final İddiaları Doğrulandı: Üç Bölüm Sonra Ekranlara Veda Ediyor
Yeni sezonun başlamasıyla eski dizilerin birkaçı popülerliğini yitirdi. Star TV’nin de Kral Kaybederse dizisi için uzun süredir final iddiaları kulaktan kulağa yayılıyordu. Ancak yapımdan resmi açıklama gelmemişti. Şimdiyse dizinin sevenlerini üzecek haber duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!
Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse ekranlara veda ediyor.
