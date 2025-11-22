onedio
Star TV’nin Sevilen Dizisinin Final İddiaları Doğrulandı: Üç Bölüm Sonra Ekranlara Veda Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
22.11.2025 - 23:36

Yeni sezonun başlamasıyla eski dizilerin birkaçı popülerliğini yitirdi. Star TV’nin de Kral Kaybederse dizisi için uzun süredir final iddiaları kulaktan kulağa yayılıyordu. Ancak yapımdan resmi açıklama gelmemişti. Şimdiyse dizinin sevenlerini üzecek haber duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!

Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse ekranlara veda ediyor.

Kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncular da yer alan dizinin yayın hayatı bitiyor. Star TV, Kral Kaybederse’nin yeni bölüm fragmanını paylaştı ve “son üç bölüm” başlığı dikkat çekti. Uzun süredir dizinin final yapacağı konuşuluyordu, şimdiyse netleşmiş oldu.

İşte o paylaşım 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
