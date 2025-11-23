onedio
Evrim Akın'ın Seneler Önce Asena Keskinci ile Birlikte Katıldığı Programda Sarf Ettiği Sözler Gündem Oldu

Evrim Akın'ın Seneler Önce Asena Keskinci ile Birlikte Katıldığı Programda Sarf Ettiği Sözler Gündem Oldu

Asena Keskinci'nin geçtiğimiz hafta yayınladığı TikTok videolarında iddia ettikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Asena Keskinci'nin ardından Evrim Akın, avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı. Geçmiş videoların birer birer gündem olmasının ardından, Keskinci ve Akın'ın Mehmet Özer ile Mutfakta programına birlikte katıldıkları program da çok konuşuldu.

Asena Keskinci'nin Bez Bebek'teki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili iddiaları gündemdeki yerini korurken, eski videolar da birer birer konuşuluyor.

Bez Bebek setinde psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia eden Asena Keskinci'ye dizinin makyözü ve yönetmeni destek oldu. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Asena Keskinci ve Evrim Akın'ın birlikte katıldıkları programlar da konuşulmaya başlandı. Mehmet Özer ile Mutfakta programına önceki yıllarda konuk olan ikilinin videosu gündeme geldi. Evrim Akın'ın 'Dayak yemiş sefil çocukları sevmeye başlıyorum' sözü sosyal medyada gündem oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
