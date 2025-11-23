Evrim Akın'ın Seneler Önce Asena Keskinci ile Birlikte Katıldığı Programda Sarf Ettiği Sözler Gündem Oldu
Asena Keskinci'nin geçtiğimiz hafta yayınladığı TikTok videolarında iddia ettikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Asena Keskinci'nin ardından Evrim Akın, avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı. Geçmiş videoların birer birer gündem olmasının ardından, Keskinci ve Akın'ın Mehmet Özer ile Mutfakta programına birlikte katıldıkları program da çok konuşuldu.
Asena Keskinci'nin Bez Bebek'teki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili iddiaları gündemdeki yerini korurken, eski videolar da birer birer konuşuluyor.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
