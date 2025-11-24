onedio
Rakiplerin İşi Zor, O Dizi Yine Zirvede: 23 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Rakiplerin İşi Zor, O Dizi Yine Zirvede: 23 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.11.2025 - 11:18

23 Kasım Pazar günü ekranlarda hareketli bir akşam yaşandı ve reyting sonuçları belli oldu. Teşkilat yine haftanın lideri olmayı başardı ve zirveyi kimseye bırakmadı. Sahtekarlar ile Çarpıntı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, performansları merakla takip edildi. 

Gelin tabloya biraz daha yakından bakalım!

23 Kasım Pazar gününün reyting listelerinde Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu.

23 Kasım Pazar gününün reyting listelerinde Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu.

Total sıralamasında 7.34, AB’de 5.28, ABC1’de 6.67 reyting alarak yine zirvede yer almayı başardı. Sahtekarlar dizisiyle birlikte tahtı sallanacak mı diye düşünülmüştü ancak Teşkilat TRT1’in favorisi olmaya devam ediyor.

Teşkilat'ın peşinden ise Sahtekarlar geldi.

Teşkilat’ın peşinden ise Sahtekarlar geldi.

NOW’ın yeni dizisi Sahtekarlar Total, AB ve ABC1’de ikinci sıraya yerleşti. İlk bölümlerinde Teşkilat’ı bir kategoride geçmiş ve zirvenin yeni sahibi olup olmayacağına dair heyecan yaratmıştı. Ancak bu sıralar ikinci sırada yer alıyor.

İşte 23 Kasım Pazar'ın Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 23 Kasım Pazar’ın Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 23 Kasım Pazar'ın AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 23 Kasım Pazar’ın AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 23 Kasım Pazar'ın ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 23 Kasım Pazar’ın ABC1 Reyting Sonuçları 👇

