Rakiplerin İşi Zor, O Dizi Yine Zirvede: 23 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
23 Kasım Pazar günü ekranlarda hareketli bir akşam yaşandı ve reyting sonuçları belli oldu. Teşkilat yine haftanın lideri olmayı başardı ve zirveyi kimseye bırakmadı. Sahtekarlar ile Çarpıntı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, performansları merakla takip edildi.
Gelin tabloya biraz daha yakından bakalım!
23 Kasım Pazar gününün reyting listelerinde Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu.
Teşkilat’ın peşinden ise Sahtekarlar geldi.
İşte 23 Kasım Pazar’ın Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 23 Kasım Pazar’ın AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 23 Kasım Pazar’ın ABC1 Reyting Sonuçları 👇
