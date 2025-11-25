Uzak Şehir’in Yıldızı Atakan Özkaya Hakkında Aşk İddiası: Magazin Gündemi Karıştı

Genç oyuncunun en son Asena Girişken’le aşk yaşadığı biliniyordu, ilişkinin bittiği iki tarafın da açıklamalarıyla onaylanmıştı. Ardından ise Uzak Şehir dizisinde partner olduğu Dilin Döğer ile aralarında bir ilişki olduğu sıkça gündeme gelmişti. İkili ise her seferinde aşk iddialarını reddetmiş, “Çok yakın arkadaşız” demişti.