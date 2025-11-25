Uzak Şehir’in Yıldızı Atakan Özkaya Hakkında Aşk İddiası: Magazin Gündemi Karıştı
Magazin kulisleri bu kez genç oyuncu Atakan Özkaya’nın özel hayatını konuşuyor. Popüler dizisi Uzak Şehir’in “Kaya” karakteriyle dikkat çeken oyuncunun, uzun süredir adı aşk dedikodularında geçen partneri Dilin Döğer ile değil bambaşka bir isimle birlikte olduğu iddia edildi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Gel Konuşalım
Uzak Şehir dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atakan Özkaya, bu kez dizideki performansıyla değil, özel hayatına dair ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.
Atakan Özkaya’nın Melis İşiten’le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
