Uzak Şehir’in Yıldızı Atakan Özkaya Hakkında Aşk İddiası: Magazin Gündemi Karıştı

Elif Sude Yenidoğan
25.11.2025 - 12:55

Magazin kulisleri bu kez genç oyuncu Atakan Özkaya’nın özel hayatını konuşuyor. Popüler dizisi Uzak Şehir’in “Kaya” karakteriyle dikkat çeken oyuncunun, uzun süredir adı aşk dedikodularında geçen partneri Dilin Döğer ile değil bambaşka bir isimle birlikte olduğu iddia edildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Gel Konuşalım

Uzak Şehir dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atakan Özkaya, bu kez dizideki performansıyla değil, özel hayatına dair ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

Genç oyuncunun en son Asena Girişken’le aşk yaşadığı biliniyordu, ilişkinin bittiği iki tarafın da açıklamalarıyla onaylanmıştı. Ardından ise Uzak Şehir dizisinde partner olduğu Dilin Döğer ile aralarında bir ilişki olduğu sıkça gündeme gelmişti. İkili ise her seferinde aşk iddialarını reddetmiş, “Çok yakın arkadaşız” demişti.

Atakan Özkaya’nın Melis İşiten’le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Gel Konuşalım programında Ece Erken ikilinin bir süredir süredir birlikte olduğunu dile getirdi. 👇

'Melis İşiten'in programına çıktı. Sonra Atakan, Melis'in oyununa da gitti. Şu an çok büyük iddialar var, dedikodular var. Rol arkadaşıyla değil Melis İşiten ile beraber. Görüştükleri, yemek yedikleri söyleniyor'

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
