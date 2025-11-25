32 Yaşına Giren Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Göndermeli Doğum Günü Pastasıyla Son Uyarı!

Bu seneyi peş peşe dizi ve film projeleriyle geçiren Hande Erçel, Barış Arduç'la üç ayrı yapımda Metin Akdülger'le ise bir filmde rol aldı. Hatta 'İki Dünya Bir Dilek' bugün yayına girdi!

Hakan Sabancı'yla fotoğraflarının tamamını bir gece ansızın silen Hande Erçel, ayrılığı sevenlerine sessiz sedasız fakat net bir şekilde duyurmuştu. Hakan Sabancı'nın fotoğrafları kaldırması ve Hande defterini kapatması daha uzun sürdü fakat nihayetinde evliliğe gider sandığımız bu aşkın da sonuna gelinmişti.