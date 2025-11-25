onedio
article/comments
article/share
32 Yaşına Giren Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Göndermeli Doğum Günü Pastasıyla Son Uyarı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 18:57

32 yaşına giren ünlü oyuncu Hande Erçel, kendisi için yaptırılan tüm pastaları tek tek paylaştı. Özellikle bir tanesinin üstündeki olay gönderme dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaklaşık üç ay önce, üç yıldan uzun süredir devam eden magazinin de favorisi olan Hakan Sabancı aşkını bitiren Hande Erçel hepimizi şaşırtmıştı.

Bu seneyi peş peşe dizi ve film projeleriyle geçiren Hande Erçel, Barış Arduç'la üç ayrı yapımda Metin Akdülger'le ise bir filmde rol aldı. Hatta 'İki Dünya Bir Dilek' bugün yayına girdi! 

Hakan Sabancı'yla fotoğraflarının tamamını bir gece ansızın silen Hande Erçel, ayrılığı sevenlerine sessiz sedasız fakat net bir şekilde duyurmuştu. Hakan Sabancı'nın fotoğrafları kaldırması ve Hande defterini kapatması daha uzun sürdü fakat nihayetinde evliliğe gider sandığımız bu aşkın da sonuna gelinmişti.

Hande Erçel dün itibariyle 32. yaşına girdi!

32. yaş gününü arkadaşları, iş arkadaşları ve ailesiyle ayrı ayrı kutlayan Hande Erçel, akşam yemeğini ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve küçük yeğeni Mavi'yle geçirdi. 

Gece sonunda Muhabir Online muhabirlerine yakalanan Hande Erçel'in 'Çok yalnızım' açıklaması dikkat çekmiş, Erçel 'Hayatımda hiç kimse yok. Güzel. Çok çalıştığım bir dönem. Çalışmaya da devam edeceğim.' demişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayrılıktan sonra tüm konsantrasyonunu işine çeviren Hande Erçel, dün kendisi için kesilen tüm pastaları bir post'ta topladı.

Özellikle de bir pasta dikkat çekti! Kıpkırmızı pastanın üstünde yazan 'Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun' notu direkt Hakan Sabancı'ya son uyarı olarak yorumlandı. 

Bu aşk yeniden alevlenir mi? İnanın hiç bilmiyoruz ama Hakan biraz daha herhangi bir hamlede bulunmazsa Hande'nin aynı yolları büyük bir hevesle yürümeye hazır olduğu aşikar!

Magazin Editörü
