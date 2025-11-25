onedio
İzin Vermedi: Haluk Bilginer'den Elini Öpmek İsteyen Hayranına Ağır Nasihat!

Lila Ceylan
25.11.2025 - 21:20

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Snob Magazin tarafından Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Elini öpmek isteyen hayranına izin vermedi, nasihat etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkemizin en kıymetli sanatçılarından biri olan usta oyuncu Haluk Bilginer, yıllardır asil ve centilmen duruşuyla konuşulan bir isim.

En son Feyyaz Yiğit'le beraber başrolünde yer aldığı Yan Yana filmiyle uzun süredir kırılmayan gişe rekorunu kıran, izleyen herkes tarafından da tam puan alan Haluk Bilginer, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. 

Nişantaşı sokaklarında, yanına gelen hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Haluk Bilginer'in bir hayranına yaptığı uyarı dikkat çekti.

Haluk Bilginer, fotoğraf çektirdikten elini öpmeye yeltenen hayranına izin vermedi. Ağır da bir nasihatta bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
