İzin Vermedi: Haluk Bilginer'den Elini Öpmek İsteyen Hayranına Ağır Nasihat!
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Snob Magazin tarafından Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Elini öpmek isteyen hayranına izin vermedi, nasihat etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ülkemizin en kıymetli sanatçılarından biri olan usta oyuncu Haluk Bilginer, yıllardır asil ve centilmen duruşuyla konuşulan bir isim.
Haluk Bilginer, fotoğraf çektirdikten elini öpmeye yeltenen hayranına izin vermedi. Ağır da bir nasihatta bulundu.
