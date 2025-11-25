Hemen Müdahale Etti: Hande Erçel, Korumasının Minik Hayranına Kaba Davrandığını Görünce Küplere Bindi!

Bu seneye Barış Arduç'la üç ayrı proje sığdıran Hande Erçel'in Metin Akdülger'le de bir filmde rol alacağını öğrenmiştik.

Hikayesinde Hande'nin de kaleminin olduğu 'İki Dünya Bir Dilek' bugün Amazon Prime'da yayına girdi. Dün 32 yaşına giren Hande Erçel, doğum gününü hem sette, hem arkadaşlarıyla, hem de ailesiyle kutlamıştı.

Doğum günü pastalarından ise özellikle bir tanesi epey dikkat çekmiş, Hakan Sabancı'ya son uyarısı olarak yorumlanmıştı.