onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hemen Müdahale Etti: Hande Erçel, Korumasının Minik Hayranına Kaba Davrandığını Görünce Küplere Bindi!

Hemen Müdahale Etti: Hande Erçel, Korumasının Minik Hayranına Kaba Davrandığını Görünce Küplere Bindi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 23:44

'İki Dünya Bir Dilek' filminin Rusya'daki galası için Moskova'da boy gösteren Hande Erçel, minik hayranına kaba davranan korumasını görünce küplere bindi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Sabancı'yla ayrıldığından beri tüm fokusunu işine gücüne çeviren Hande Erçel, şu sıralar kafamızı nereye çevirsek orada gördüklerimizden!

Hakan Sabancı'yla ayrıldığından beri tüm fokusunu işine gücüne çeviren Hande Erçel, şu sıralar kafamızı nereye çevirsek orada gördüklerimizden!

Bu seneye Barış Arduç'la üç ayrı proje sığdıran Hande Erçel'in Metin Akdülger'le de bir filmde rol alacağını öğrenmiştik. 

Hikayesinde Hande'nin de kaleminin olduğu 'İki Dünya Bir Dilek' bugün Amazon Prime'da yayına girdi. Dün 32 yaşına giren Hande Erçel, doğum gününü hem sette, hem arkadaşlarıyla, hem de ailesiyle kutlamıştı.

Doğum günü pastalarından ise özellikle bir tanesi epey dikkat çekmiş, Hakan Sabancı'ya son uyarısı olarak yorumlanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

"İki Dünya Bir Dilek" filminin Türkiye'deki galası birkaç gün önce gerçekleşmişti. Rusya'daki galası ise bugün gerçekleşti.

"İki Dünya Bir Dilek" filminin Türkiye'deki galası birkaç gün önce gerçekleşmişti. Rusya'daki galası ise bugün gerçekleşti.

Filminin Rusya'daki galası için soluğu Moskova'da alan Hande Erçel, iki farklı kombinle karşımıza çıktı. Güzelliği ve zarafeti dikkat çekerken kameralara yansıyan ve Hande Erçel'in alkışlanmasına sebep olan bir olay dikkat çekti. 

Büyük bir kalabalığın içinden korumalarıyla geçmeye çalışan Hande Erçel, korumasının kendisine ulaşmaya çalışan minik hayranına kaba davrandığını görünce adeta küplere bindi. 

Olaya hemen müdahale eden ve minik kızı da hemen önüne alan Hande Erçel'in anlayışlı ve kibar tavrı övgü topladı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın