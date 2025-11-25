Mahmut Tuncer'in Serenay Sarıkaya Potundan Sonra Şarkıcı Zara'dan "Kıvanç Tatlıtuğ" Talebi Geldi!

Hayrettin'in kendisine 'Hayatın bir film olsa kimin oynamasını isterdin?' diye sorması üzerine bir düşünen, düşündükten sonra da 'Bir kaya vardı, Sarıkaya mı?' cevabını verdi. Bahsettiği kişinin Serenay Sarıkaya olduğunu anlayan Hayrettin ve izleyici gülmeye başladığındaysa sinirlendi; 'Niye? Oynayamaz mı canım? Ne bakıyorsunuz öyle? Oynayabilir. Onda rol kabiliyeti var. Bir ufak makyajdır, şudur budur, olur' açıklamasında bulundu.

Goygoyculara da büyük malzeme çıktı tabii! Sarıkaya'nın yüzü Mahmut Tuncer fotoğraflarına oturtuldu. Hatta Sarıkaya bile 'İkna olacağım gibi' yorumunda bulunarak goygoya katılıverdi.