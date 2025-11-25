onedio
Mahmut Tuncer'in Serenay Sarıkaya Potundan Sonra Şarkıcı Zara'dan "Kıvanç Tatlıtuğ" Talebi Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 22:12

Hayatını Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyleyen Mahmut Tuncer'in ardından ünlü şarkıcı Zara'dan da Kıvanç Tatlıtuğ talebi geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimi günlerde Hayrettin'le Kaos programına konuk olan Mahmut Tuncer, tuhaf isteğiyle gündeme oturmuştu.

Hayrettin'in kendisine 'Hayatın bir film olsa kimin oynamasını isterdin?' diye sorması üzerine bir düşünen, düşündükten sonra da 'Bir kaya vardı, Sarıkaya mı?' cevabını verdi. Bahsettiği kişinin Serenay Sarıkaya olduğunu anlayan Hayrettin ve izleyici gülmeye başladığındaysa sinirlendi; 'Niye? Oynayamaz mı canım? Ne bakıyorsunuz öyle? Oynayabilir. Onda rol kabiliyeti var. Bir ufak makyajdır, şudur budur, olur' açıklamasında bulundu. 

Goygoyculara da büyük malzeme çıktı tabii! Sarıkaya'nın yüzü Mahmut Tuncer fotoğraflarına oturtuldu. Hatta Sarıkaya bile 'İkna olacağım gibi' yorumunda bulunarak goygoya katılıverdi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Gece Muhabiri tarafından görüntülenen şarkıcı Zara'ya da aynı soru yöneltildi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Bu da bizden olsun, hani gözünüzde canlandırabilin diye! 🙈

Lila Ceylan
