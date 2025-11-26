Oklar Yine Tuğyan'a Döndü: Güllü'nün Komşusundan Kızıyla İlgili Şok İddia!

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken günlerce de manşetlerde kaldı. Hala da kalmaya devam ediyor.

Başta yalnızca bir 'kaza' olduğununa inanılan ölüm, zaman geçtikçe delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle şüpheli hale gelmiş ve cinayet büroya taşınmıştı. Başından bu yana herkesi şaşırtsa da baş şüphelilerden birinin de Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem olduğu düşünülüyordu.

Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucunca herhangi başka birinin DNA izine rastlanmadığını, Arap sabunu ile yıkandığı için kaygan olabileceği iddia elen zeminde ise herhangi bir kayganlaştırıcı madde bulunamadığını öğrenmiştik. Fakat soruşturma devam ederken dikkat çeken mesele, Tuğyan'ın 'Annemi öldürmek istiyorum' beyanında birden çok kez bulunduğu WhatsApp mesajlaşmalarının ifşalanması olmuştu.

Olay bu kadarla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde, Güllü'nün çalışanını oğlu Tuğyan'ın annesini öldürmek için kendisine teklifte bulunduğunu ve annesini öldürebileceği kamerasız yerleri gösterdiğini iddia etmişti.