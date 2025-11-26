Oklar Yine Tuğyan'a Döndü: Güllü'nün Komşusundan Kızıyla İlgili Şok İddia!
26 Eylül'de trajik bir şekilde evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün soruşturması hala devam ederken, baş şüphelilerden biri olarak görülen kızı Tuğyan Ülkem hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.
'Annemi öldürmek istiyorum' mesajları ifşalanan, geçtiğimiz günlerde de annesini öldürmek için çalışanının oğluna para teklif ettiği iddia edilen Tuğyan'ın Güllü'nün komşusuna da 'Annemi camdan aşağı atacağım' dediği iddia edildi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Arabeskin usta isimlerinden biri olan Güllü'yü ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir şekilde kaybettik.
Bu sefer de devreye Güllü'nün komşusu olduğunu iddia eden Muhteber Arslan girdi.
Güllü'nün komşusu olarak konuşan Muhteber Arslan'ın canlı yayın bağlantısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
