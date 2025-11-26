onedio
Oklar Yine Tuğyan'a Döndü: Güllü'nün Komşusundan Kızıyla İlgili Şok İddia!

Oklar Yine Tuğyan'a Döndü: Güllü'nün Komşusundan Kızıyla İlgili Şok İddia!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2025 - 18:00

26 Eylül'de trajik bir şekilde evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün soruşturması hala devam ederken, baş şüphelilerden biri olarak görülen kızı Tuğyan Ülkem hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. 

'Annemi öldürmek istiyorum' mesajları ifşalanan, geçtiğimiz günlerde de annesini öldürmek için çalışanının oğluna para teklif ettiği iddia edilen Tuğyan'ın Güllü'nün komşusuna da 'Annemi camdan aşağı atacağım' dediği iddia edildi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskin usta isimlerinden biri olan Güllü'yü ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir şekilde kaybettik.

Arabeskin usta isimlerinden biri olan Güllü'yü ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir şekilde kaybettik.

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken günlerce de manşetlerde kaldı. Hala da kalmaya devam ediyor.

Başta yalnızca bir 'kaza' olduğununa inanılan ölüm, zaman geçtikçe delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle şüpheli hale gelmiş ve cinayet büroya taşınmıştı. Başından bu yana herkesi şaşırtsa da baş şüphelilerden birinin de Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem olduğu düşünülüyordu. 

Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucunca herhangi başka birinin DNA izine rastlanmadığını, Arap sabunu ile yıkandığı için kaygan olabileceği iddia elen zeminde ise herhangi bir kayganlaştırıcı madde bulunamadığını öğrenmiştik. Fakat soruşturma devam ederken dikkat çeken mesele, Tuğyan'ın 'Annemi öldürmek istiyorum' beyanında birden çok kez bulunduğu WhatsApp mesajlaşmalarının ifşalanması olmuştu.

Olay bu kadarla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde, Güllü'nün çalışanını oğlu Tuğyan'ın annesini öldürmek için kendisine teklifte bulunduğunu ve annesini öldürebileceği kamerasız yerleri gösterdiğini iddia etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer de devreye Güllü'nün komşusu olduğunu iddia eden Muhteber Arslan girdi.

Bu sefer de devreye Güllü'nün komşusu olduğunu iddia eden Muhteber Arslan girdi.

SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programına telefonla bağlanan Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan, 3 ay önce Tuğyan'ın 'Annemi camdan aşağı atacağım' dediğini iddia etti.

'Yaklaşık üç ay önce yanımda Serap ve Güzin adında iki arkadaşım daha vardı. Tuğyan'ı gördük. Tuğyan; 'Annem ile kavga ettim, annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım' dedi. Vefat haberini duyunca 3 arkadaş birbirimizin yüzüne bakıp, 'Tuğyan böyle böyle dememiş miydi, konuşmayalım başımıza bela alırız' dedik. 

O zaman söyleyemediğim için herkesten özür dilerim ama Tuğyan bu sözleri söyledi. İfade verdikten sonra Tuğyan, Bircan'ı dövdürmüş. Seni de bu hale getirim' diyerek beni tehdit etti. Bugün savcılığa gidip ifade vereceğim' iddialarında bulundu.

Güllü'nün komşusu olarak konuşan Muhteber Arslan'ın canlı yayın bağlantısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
