Eli İyice Alıştı: Eda Ece, Efsane "Yasak Elma" Repliğiyle TikTok Videosu Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2025 - 18:57

Birkaç ay önce TikTok izlemeye başladığını ve bağımlısı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Eda Ece, Yasak Elma dizisindeki efsane repliğiyle TikTok videosu çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir süre önce Mina ismini verdiği kızına kavuşan, kariyerine de annelik molası veren Eda Ece, Türkiye'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi olan Yeni Nesil Aile'yle karşımıza çıkmıştı.

Kariyeri boyunca birçok başarılı işte yer alan Eda Ece'nin hafızalarımıza kazınmasına ve milyonları kendisine hayran bırakmasına vesile olan dizi ise hiç şüphesiz Yasak Elma'ydı.

Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle resmen bütünleşen ve her bir repliğiyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle kazıtan Eda Ece, kalbimizin bir yerinde hep 'kraliçe' Yıldız Argun olarak kaldı.

Yıldız Argun'un efsaneleşen tonlarca repliğinden biri de Şevval Sam'la, dizideki Ender'le sahnesindeki "Aysel, silahımı getir!"di. Buyurun, önce bir hatırlayalım.

Kızı doğduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına geri döndüğünde TikTok bağımlısı olduğunu söyleyen Eda Ece bugün itibariyle tam bir TikToker oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
