Eli İyice Alıştı: Eda Ece, Efsane "Yasak Elma" Repliğiyle TikTok Videosu Çekti!

Kariyeri boyunca birçok başarılı işte yer alan Eda Ece'nin hafızalarımıza kazınmasına ve milyonları kendisine hayran bırakmasına vesile olan dizi ise hiç şüphesiz Yasak Elma'ydı.

Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle resmen bütünleşen ve her bir repliğiyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle kazıtan Eda Ece, kalbimizin bir yerinde hep 'kraliçe' Yıldız Argun olarak kaldı.