Eli İyice Alıştı: Eda Ece, Efsane "Yasak Elma" Repliğiyle TikTok Videosu Çekti!
Birkaç ay önce TikTok izlemeye başladığını ve bağımlısı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Eda Ece, Yasak Elma dizisindeki efsane repliğiyle TikTok videosu çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süre önce Mina ismini verdiği kızına kavuşan, kariyerine de annelik molası veren Eda Ece, Türkiye'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi olan Yeni Nesil Aile'yle karşımıza çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız Argun'un efsaneleşen tonlarca repliğinden biri de Şevval Sam'la, dizideki Ender'le sahnesindeki "Aysel, silahımı getir!"di. Buyurun, önce bir hatırlayalım.
Kızı doğduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına geri döndüğünde TikTok bağımlısı olduğunu söyleyen Eda Ece bugün itibariyle tam bir TikToker oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın