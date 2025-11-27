Dünyanın En Güçlü Kadınının Erkek Olduğu Ortaya Çıktı: Jammie Booker Gerçek Ortaya Çıkınca Diskalifiye Edildi
Dünyanın En Güçlü Kadını yarışmasında ABD’li Jammie Booker’ın diskalifiye edilip ünvanın İngiliz sporcu Andrea Thompson’a geçmesi, strongwoman dünyasını karıştırdı. Organizasyonun “biyolojik cinsiyet” kuralı sebebiyle birinci seçilen Jammie Booker, yarışmadan diskalifiye edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bu hafta sonu gerçekleşen Dünyanın En Güçlü Kadını yarışması bir anda spor dünyasının en hararetli tartışmasına dönüştü.
Booker’ın trans kadın olduğu iddiaları, yarışma bittikten sonra internette geçmişine dair paylaşımlar yapılmaya başladığında gündeme gelmişti.
Bu kararın ardından Dünyanın En Güçlü Kadını yarışmasında sıralama tamamen değişti.
Şimdi durum bir hayli karışık!
