Dubai'ye Taşınan Safiye Soyman, Arap Kadınlara Özel Matine Düzenledi!

Ülkenin en matrak, en renkli ve eğlenceli çiftlerinden biri olan Safiye ve Faik bir an olsun birbirinin yanından ayrılmayan, beraberken de birbirine laf sokmadan duramayanlardan!

Zaman zaman sosyal medya paylaşımları, zaman zaman da beraber sahneleriyle gündeme gelen ikilinin bu sefer gündemde olmasının sebebi ise bir küçük taşınma mevzusu.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yarı zamanlı Dubai'ye taşındığı ve oradan bir ev aldığı iddia edilmişti. Peş peşe yaptıkları Dubai paylaşımlarının sebebinin de bu lokasyon değişikliği olduğu konuşuluyordu.