Beyninde 'Boşluklar' Tespit Edilen Kim Kardashian, Sağlık Problemini Öğrenince Şoka Girdi!

Reality TV tarihini yeniden yazan Keeping Up with the Kardashians’tan, Hulu’daki The Kardashians’a, milyar dolarlık shapewear imparatorluğu SKIMS’ten kozmetik markalarına kadar pop kültürün standartlarını resmen Kim belirliyor.

Moda haftalarında podyumu, Met Gala’da kırmızı halıyı, sosyal medyada algoritmayı yöneten; bir yandan hukuk okuyan, diğer yandan dört çocuk büyüten, bir de dizide oynayan sektörün en etkili kadınlarından biri...

Fakat bu kez gündemde yeni aşkı, skandal bir pozu, olayı ya da devasa bir iş anlaşması yok. Bu sefer başta kendine, sonra da herkese 'Bu nasıl oluyor ki?' dedirten bir sağlık problemi var!