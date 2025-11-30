onedio
Beyninde 'Boşluklar' Tespit Edilen Kim Kardashian, Sağlık Problemini Öğrenince Şoka Girdi!

Lila Ceylan
30.11.2025 - 16:38

Kim Kardashian, beyninde boşluklar' tespit edilen sağlık raporuyla gündeme geldi! Yıllardır stresli bir yaşam süren ünlü isim, yeni yapılan beyin taramasında düşük aktivite ve anevrizma riskini öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kim Kardashian denildiğinde akıllara drama, kaos gibi konular ve “bu kadının gününde kaç saat var acaba?” gibi sorular geliyor.

Reality TV tarihini yeniden yazan Keeping Up with the Kardashians’tan, Hulu’daki The Kardashians’a, milyar dolarlık shapewear imparatorluğu SKIMS’ten kozmetik markalarına kadar pop kültürün standartlarını resmen Kim belirliyor. 

Moda haftalarında podyumu, Met Gala’da kırmızı halıyı, sosyal medyada algoritmayı yöneten; bir yandan hukuk okuyan, diğer yandan dört çocuk büyüten, bir de dizide oynayan sektörün en etkili kadınlarından biri...

Fakat bu kez gündemde yeni aşkı, skandal bir pozu, olayı ya da devasa bir iş anlaşması yok. Bu sefer başta kendine, sonra da herkese 'Bu nasıl oluyor ki?' dedirten bir sağlık problemi var!

Her şey birkaç gün önce yayınlanan yeni The Kardashians bölümünde gerçekleşiyor.

Aile arasında başlayan bir check-up merakı, her birinin tek tek sağlık kontrolüne girmesine vesile olurken Kim Kardashian'la ilgili de oldukça enteresan bir sağlık sorununu ortaya çıkarıyor. 

Şöyle ki yeni bölümde; ünlü beyin uzmanı Dr. Daniel Amen’in yönlendirmesiyle tam vücut taraması yapan Prenuvo cihazına giren Kim Kardashian'ın beyninde “küçük bir anevrizma” olduğu öğreniliyor. Doktorlarının anlattığına göre bu anevrizma, beynindeki bir damarın duvarındaki zayıf noktadan oluşan minik bir baloncuk gibi. Yıllardır orada olduğu, zaman içinde oluştuğu ve henüz patlamamış olduğu söyleniyor. Fakat bu kadarla da kalmıyor.

Sonuçlar geldiğinde doktor Amen, beyninde var olan delik görünümlü alanlara dikkat çekiyor.

Dr. Amen, Kim’e beyninin genel olarak “çok güzel” olduğunu, kaygı, depresyon, Alzheimer riski gibi büyük korkuları tetikleyen bulgular olmadığını söylese de ön lobları gösterdiği bir görüntüde, ekrandaki “delik” görünümlü şekillerin fiziksel boşluk değil; düşük beyin aktivitesi anlamına gelen bölgeler olduğunu dile getiriyor. Özellikle frontal lobda, yani karar verme, planlama ve stresi yönetme merkezi olan kısımda aktivitenin normalden düşük olduğunu söylüyor.

Bunu duyan Kim, programda deliriyor tabii. 'Bunu kabul etmiyorum, bu yaz halletmem gereken şeyler var' açıklamasında bulunuyor. Bir yandan hayatının yoğunluğu ve biriken işlerden dem vururken bir yandan da 'düşük beyin aktivitesi' kısmına pek içerliyor.

Doktorları, Kim’in beyninde Alzheimer gibi dejeneratif bir tabloya işaret eden ciddi bir bulgu olmadığını, kaygı ve depresyon seviyelerinin de şaşırtıcı şekilde düşük olduğunu söylüyor. Yani mesele “beyni çöküyor” değil; yalnızca vücudunun “bu kadar kaosu taşımaya devam edecekse, yaşam tarzında ciddi düzenlemelere ihtiyacı var” uyarısı!

Lila Ceylan
