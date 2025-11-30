Bu Nasıl Kaza? Lvbel C5'in Sahnesine Atlamaya Karar Veren Hayranının Poposu Yandı!
Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5, konserinde yaşanan tuhaf olayla gündeme geldi. Lvbel'in sahnesine atlamaya çalışan hayranının poposu yandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“TAK TAK TAK”, “nE !?”, “HAVHAVHAV” gibi hitleriyle hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Lvbel C5, son zamanların en popüler isimlerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bu sefer bir potu, polemiği veya komikliğiyle değil, konserinde yaşanan talihsiz olayla gündeme geldi!
Buyurun, açıklaması olmayan o talihsiz anları beraber görelim... 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın