onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Nasıl Kaza? Lvbel C5'in Sahnesine Atlamaya Karar Veren Hayranının Poposu Yandı!

Bu Nasıl Kaza? Lvbel C5'in Sahnesine Atlamaya Karar Veren Hayranının Poposu Yandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.11.2025 - 18:40

Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5, konserinde yaşanan tuhaf olayla gündeme geldi. Lvbel'in sahnesine atlamaya çalışan hayranının poposu yandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“TAK TAK TAK”, “nE !?”, “HAVHAVHAV” gibi hitleriyle hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Lvbel C5, son zamanların en popüler isimlerinden.

“TAK TAK TAK”, “nE !?”, “HAVHAVHAV” gibi hitleriyle hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Lvbel C5, son zamanların en popüler isimlerinden.

Kiminin çok sevdiği, kiminin de hiç haz etmediği Lvbel C5, piyasaya yeni atılmış rapçiler göz önüne alındığında, diğerlerine kıyasla çok daha emin adımlarla ilerliyor. 

Programlara konuk olan, babacan ve maço tavırlarıyla ayrı, aşk hayatı ve üstünden çıkarmadığı atletiyle ayrı, iki muhabbet kuşu birbirine bakıyormuş gibi hareket eden kontrolsüz kaşlarıyla ayrı gündem olan Lvbel C5, bir anda magazinin gözde isimlerinden biri olup çıktı.

Fakat bu sefer bir potu, polemiği veya komikliğiyle değil, konserinde yaşanan talihsiz olayla gündeme geldi!

Fakat bu sefer bir potu, polemiği veya komikliğiyle değil, konserinde yaşanan talihsiz olayla gündeme geldi!

29 Kasım günü İstanbul Ülker Arena'da konser veren Lvbel C5, büyük bir yoğunluğa imza attı. Konserden saatler önce giriş kapısından çok uzak bir noktaya kadar upuzun kuyruklar oluştu. 

Konserden birçok paylaşım yapılırken dikkat çeken detay ise Lvbel C5'in hayranının sahneye atlamaya çalışırken poposunun yandığı anlar oldu.

Buyurun, açıklaması olmayan o talihsiz anları beraber görelim... 😂

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın