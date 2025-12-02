onedio
Ölüm Tehdidiyle Savcılığa Gitti: Reyting Rekortmeni Uzak Şehir Dizisinin Zerrin’i Dilin Döğer’e Ölüm Tehdidi

Uzak Şehir
Ali Can YAYCILI
02.12.2025 - 07:03

Kanal D'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisindeki Zerrin Albora karakteriyle başarısını katlayan ünlü oyuncu Dilin Döğer, sosyal medya hesabı üzerinden aldığı ölüm tehdidinin ardından yıl adliyenin yolunu tuttu.

Kanal D’nin ünlü dizisi Uzak Şehir’deki Zerrin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilin Döğer, aldığı ölüm tahditlerinin ardından adliyenin yolunu tuttu.

Döğer sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıyı takibe aldı. Takipçinin kendisini İngilizce yazıyla ölümle tehdit etmesi üzerine oyuncu soluğu adliyede aldı. Oyuncu gerçek adını ve fotoğrafını gizleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Global’de yer alan habere göre; Döğer şikayet dilekçesinde, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti. Paylaşımla birlikte büyük korkuya kapıldığını dile getiren oyuncu kendini gizleyen kişinin yakalanarak cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncunun şikayeti sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlattı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
