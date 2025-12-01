Taşacak Bu Deniz'de Esme'nin Hafızasını Kaybedeceği İddialarına Senaristten Cevap Geldi!

Ama ne fragman! Nabzımızı yükselten fragmanda 20 yıl sonra Adil ve Esme'nin yakınlaştığını gördük (Evet hiç görmemiştik ama diziye kapılınca öyle hissetmiyorsunuz...) Dizide Adil, sonunda Esme'yle bir kızları olduğunu öğrendi ve çılgına döndü. Esme ise Eleni'nin kızları olduğuna dair gerçeğe bir adım daha yaklaşmıştı ki Karadeniz'in ruhunu taşıyan Adil, intikam için Furtuna konağını patlattı. İçinde Esme varken üstelik!!! Bunun üzerine fragmanı izleyenler Esme'nin tam gerçeği öğrenmişken hafızasını kaybettiğini düşündü.