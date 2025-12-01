onedio
Taşacak Bu Deniz'de Esme'nin Hafızasını Kaybedeceği İddialarına Senaristten Cevap Geldi!

Taşacak Bu Deniz'de Esme'nin Hafızasını Kaybedeceği İddialarına Senaristten Cevap Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.12.2025 - 00:16

TRT 1'in rekora koşan dizisi Taşacak Bu Deniz'in 9. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Sezona bomba gibi bir giriş yapan dizide Adil, Esme'yle bir kızları olduğunu öğrendi. Esme ise Eleni'nin kızları olduğu gerçeğine bir adım daha yaklaşmışken Adil'in patlattığı Furtuna konağında yaralandı.

Taşacak Bu Deniz'in 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz'in 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Ama ne fragman! Nabzımızı yükselten fragmanda 20 yıl sonra Adil ve Esme'nin yakınlaştığını gördük (Evet hiç görmemiştik ama diziye kapılınca öyle hissetmiyorsunuz...) Dizide Adil, sonunda Esme'yle bir kızları olduğunu öğrendi ve çılgına döndü. Esme ise Eleni'nin kızları olduğuna dair gerçeğe bir adım daha yaklaşmıştı ki Karadeniz'in ruhunu taşıyan Adil, intikam için Furtuna konağını patlattı. İçinde Esme varken üstelik!!! Bunun üzerine fragmanı izleyenler Esme'nin tam gerçeği öğrenmişken hafızasını kaybettiğini düşündü.

Taşacak Bu Deniz 9. Bölüm 2. Fragmanı

Dizinin senaristlerinden Ayşe Ferda Eryılmaz, ortalığı karıştıran bu iddiayı yalanladı.

Dizinin senaristlerinden Ayşe Ferda Eryılmaz, ortalığı karıştıran bu iddiayı yalanladı.

Tabii onun yalanlamasının ardından seyirci sevinçten çılgına döndü!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
