Gökçe Bahadır'ın Yaprak Dökümü'nde Canlandırdığı Leyla Karakteri ve Ağaçla İlgili İtirafları Gündem Oldu

Yaprak Dökümü
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.12.2025 - 22:49

Finalinin üstünden 15 yıl geçmesine rağmen hala ekranlarda sık sık verilen ve her verildiğinde de büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen Yaprak Dökümü, Türk dizilerinin efsanelerinden biri olarak görülüyor. Onu efsane yapan konusu, karakteri ve oyuncularıyla dizi gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez Yaprak Dökümü'nü gündeme taşıyan isim, dizide Leyla karakterine hayat veren Gökçe Bahadır oldu.

2010 yılında ekrana veda eden Yaprak Dökümü, 15 yıl sonra bile izlenmeye devam ediyor.

Diziyi belki 10 kez izleyen ve izlemekten sıkılmayan izleyiciler ekranda her gördüğünde duygu dolu anlar yaşamaya ve yeni detaylar keşfetmeye devam ediyor. Dizide rol alan oyuncular da hala oradaki rolleriyle anılıyor.

Yaprak Dökümü'nü bu kez gündeme taşıyan isim, dizide Leyla rolüne hayat veren Gökçe Bahadır oldu.

Gökçe Bahadır ayrıca Leyla karakterini oynamayı çok sevdiğini ve dizi devam etseydi herkesin oynamayı sürdüreceğini dile getirdi.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
