Gökçe Bahadır'ın Yaprak Dökümü'nde Canlandırdığı Leyla Karakteri ve Ağaçla İlgili İtirafları Gündem Oldu

Finalinin üstünden 15 yıl geçmesine rağmen hala ekranlarda sık sık verilen ve her verildiğinde de büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen Yaprak Dökümü, Türk dizilerinin efsanelerinden biri olarak görülüyor. Onu efsane yapan konusu, karakteri ve oyuncularıyla dizi gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez Yaprak Dökümü'nü gündeme taşıyan isim, dizide Leyla karakterine hayat veren Gökçe Bahadır oldu.