Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Anayasa Mahkemesi’nden Kritik Ehliyet Kararı

Mardin 1. İdare Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme...' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu. AYM, kararın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, aday sürücülerin belgelerinin iptal edilmesine yönelik yasa maddesine ilişkin itirazı karara bağladı. Resmi Gazete' de yayınlanan karara göre, yasanın ilgili maddesi iptal edildi. İptal edilen madde de, şöyle deniliyordu:

'İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.

Yüksek Mahkeme. itiraz üzerine yaptığı incelemede, düzenlemenin, hangi hallerde aday sürücü belgelerinin iptalin edileceğine ilişkin maddeler içermediği sonucuna vardı. Bu konuda netlik olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, iptale ilişkin yetkinin tamamen idareye bırakıldığını, bu durumun da “sınırlamanın kanunilik koşulunu” taşımadığına hükmetti.