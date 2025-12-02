onedio
Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Ehliyet Kararı

Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Anayasa Mahkemesi’nden Kritik Ehliyet Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 08:14

Anayasa Mahkemesi, aday sürücülerin belgesinin iptaline ilişkin kritik bir karar verdi. AYM, aday sürücülerin belgesinin iptaline ilişkin kanun maddesini Anayasaya aykırı bularak kararın iptaline karar verdi. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Kaynak: NTV

AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi: Artık iptal edilemeyecek!

AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi: Artık iptal edilemeyecek!

Mardin 1. İdare Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme...' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu. AYM, kararın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, aday sürücülerin belgelerinin iptal edilmesine yönelik yasa maddesine ilişkin itirazı karara bağladı. Resmi Gazete' de yayınlanan karara göre, yasanın ilgili maddesi iptal edildi. İptal edilen madde de, şöyle deniliyordu:

'İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.

Mardin 1. İdare Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme...' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Yüksek Mahkeme. itiraz üzerine yaptığı incelemede, düzenlemenin, hangi hallerde aday sürücü belgelerinin iptalin edileceğine ilişkin maddeler içermediği sonucuna vardı. Bu konuda netlik olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, iptale ilişkin yetkinin tamamen idareye bırakıldığını, bu durumun da “sınırlamanın kanunilik koşulunu” taşımadığına hükmetti.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek!

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek!

Sürücü belgesinin iptal edilmesinin, özel hayatın parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilen iptal gerekçesinde, bu durumun 'özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına' bir sınırlama olduğu da belirtildi. Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
